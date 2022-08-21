Сакральная жертва дугина как оправдание террора: что готовит рф на День Независимости Украины

В канун Дня Независимости Украины появляется немало информации о замыслах кремля по отношению к нашему государству. В частности, для своих преступлений оккупанты могут использовать гибель пропагандистки дарьей дугиной.

Своими мыслями о том, как кремль может использовать гибель дочери идеолога "русского мира" Александра дугина, поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, что готовит кремль ко Дню Независимости Украины и как это может быть связано с дочерью "мозга путина" – читайте дальше.

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Блестящая стратегия ВСУ и "хлопок" в Крыму: украинцы "не прут в лоб", но сокращают армию врага

"россия готовит кровавые провокации на День независимости Украины, планируя массированные ракетные атаки на украинские города, в том числе и столицу", – заверили в Офисе Президента. Вместе с тем, очень похоже, что в кремле уже подготовили идеологическую основу для таких атак – накануне в москве взорвался автомобиль с дочерью российского шовиниста и идеолога режима путина александра дугина. И, обратите внимание, как сейчас главные пропагандисты кремля взывают о необходимости ударов по пунктам принятия решений в Украине.

Вместе с тем, не стоит отбрасывать и другую версию событий – кремль начинает зачищать главных идеологов имперскости, чтобы те не мешали путину сохранить лицо даже в случае тотального поражения. В то же время, пока кремль прибегает к терроризму, ВСУ удачно оттачивают стратегию, которой уже восхищаются на Западе – распыление и постепенное уничтожение сил врага без лобовых атак. И уже известно, что москва вынуждена перебрасывать часть войск из материковой части Украины в Крым, ведь там тоже сильно пылает.

Итак, давайте начнем все же с достижений наших защитников. Условно начиная с 9 августа в Крыму чуть ли не ежедневно слышны взрывы. Сначала россияне пытались все списать на неосторожное обращение с огнем или на жгучее крымское солнце, на котором перегреваются снаряды. Когда в эту легенду уже перестали верить даже самые отбитые, в кремле придумали новую версию – каждый раз это не взрывы, а работа ПВО.

Здесь следует напомнить – кремль кричал о том, что Крым стал неприступной крепостью, но на деле это оказалось не так. И долгое время Крым был перевалочной базой для рашистов, которых бросали на Юг материковой Украины. Соответственно, сейчас возникла настоятельная потребность в защите самого полуострова. Однако вся проблема для кремля в том, что на войну в Украине они бросали даже росгвардию, так что защищать Крым теперь фактически некому.

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То есть россияне уже не уверены в собственной безопасности, ведь начали понимать, что война теперь затрагивает их лично, а не идет где-то далеко на Донбассе. Кроме того, такие взрывы в тылу врага приводят к его нравственному угнетению. И похоже, это одна из ключевых стратегий ВСУ – уничтожить как можно больше российских войск, а оставшиеся должны быть морально подавлены перед решающим контрнаступлением.

И вот сегодня издание The Washington Post сравнило стратегию ВСУ с той, которую описывал влиятельный британский военный стратег Лиддел Гарт. Он уверяет, что не существует лучшей стратегии ведения войны, чем та, где удалось избежать кровопролитного лобового столкновения. В своих трактатах Гарт, исследовавший тысячи лет военной истории, утверждает, что ключ к победе состоял в том, чтобы нанести удар там, где меньше всего ожидает враг, психологически и материально уничтожив врага и сделав возможной относительно бескровную победу. Мол, россияне применили жестокий, бездумный прямой подход, в то время как украинские защитники перехитрили их косвенным подходом.

Сейчас ВСУ используют тот же косвенный подход, чтобы оттеснить российских оккупантов в Херсонской области. И не стоит говорить: "Да когда же произойдет то контрнаступление?" В настоящее время ВСУ вместо того, чтобы начать прямой штурм, который приведет к значительным потерям, уничтожают вражескую логистику и склады с боеприпасами. И неудивительно, что российские командиры уже давно сбежали с правого берега Днепра на Херсонщине. Теперь мы слышим взрывы в Крыму, поэтому вопрос когда оккупанты начнут и оттуда бежать – открытый.

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Что точно можно утверждать, так это то, что взрывы в Крыму оказывают невероятное психологическое и идеологическое влияние на россиян. Конечно, говорить о том, что взрывы в Крыму привели к значительному ослаблению врага еще рано, но они точно посеяли еще большую панику в его рядах. И теперь Кремль снова хаотично пытается перебросить свои войска на новое направление. Крым для россиян стал сакральным местом, которое теперь опасно.

И вот что в ответ на все это делает россия? Да, она продолжает терроризировать украинское гражданское население ракетными ударами. СБУ приводит страшную статистику преступлений рашистов – за полгода полномасштабной фазы войны россия выпустила по Украине тысячи ракет, 95% из которых попадают именно в гражданские объекты.

Однако это не сработало, это не сломило гордый и несокрушимый украинский народ, мы не сдались. Напротив, под обстрелами мы стали сильнее и даже смогли переломить ход войны – теперь россияне пытаются защищаться, ведь никаких значительных успехов на фронте у них нет уже много недель.

Но это не останавливает россиян. Поэтому они могут готовить массированный ракетный удар по Украине в День Независимости. И такие предупреждения уже приходят от представителей украинской власти. Накануне и президент Зеленский заявил, что новая неделя может быть крайне опасна, ведь россияне в отчаянии будут пытаться сломать наш дух в важный для нас праздник.

Соответственно, в Киеве в праздничные дни отменены все массовые мероприятия для безопасности. В Харькове объявили длинный комендантский час с 19:00 23 августа и вплоть до 5 утра 25 августа. Ведь Харьков находится под постоянными атаками врага и День Независимости, к сожалению, не исключение. Такая же ситуация в большинстве городов Украины – максимальная безопасность и осторожность.

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Впрочем, украинцев невозможно сломать, а стратегия ВСУ уже ломает россиян. В кремле на фоне огромных потерь не придумали ничего лучшего, чем провести танковый биатлон и парады военной техники в москве. По мнению кремля это должно было поднять боевой дух россиян, но произошло иначе. Британская разведка утверждает, что значительная часть российских военных возмущена такой показухой, ведь пока на фронте погибает их пушечное мясо, нецелесообразно устраивать такие парады.

Гибель дарьей дугиной: кто стоит за ликвидацией дочери "мозга путина"

россия, похоже, решила найти повод для оправдания своей вероятной массированной ракетной атаки против Украины. А также найти объяснения для недовольных россиян – почему войну против Украины следует продолжать, несмотря на огромные потери. Накануне в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла дочь "идеолога путина" александра дугина дарья, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Дочь пропагандиста погибла. российские силовики считают, что взрывное устройство находилось внутри автомобиля. После взрыва машина загорелась. Позже в сети появилось видео, на котором дугин стоит на месте подрыва дочери. Еще позже сообщили, что он попал в больницу.

Большинство украинцев, возможно, даже и не слышали об этом чудовище дугине и его дочери. Но на самом деле это человек, который сформировал помешанную политику путина. дугин – основатель идейного движения "неоевразийство" и его политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию россии с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз. дугин считается идеологом "рашизма", он призывал к убийствам украинцев.

Международная пресса называет дугина "мозгом путина", который помог сформировать взгляд главы кремля на россию. Именно из безумных текстов дугина путин черпает вдохновение для антиукраинских заявлений. В 2014 году, после освобождения от рашистов города Славянск, дугин писал, что ВСУ полностью уничтожили местное население, а для картинки заполонили город "актерами киевской хунты". Это просто, чтобы вы понимали степень помешанности идеолога путина.

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И вот после подрыва авто дочери дугина, российские пропагандисты принялись наперегонки кричать о том, что после такого кремль должен срочно нанести удары по Киеву. Конечно, там связали убийство дочери идеолога путина с Украиной. Из дугиных сделали сакральную жертву – мол, украинцы пришли убивать россиян уже в самое сердце россии – ну чем это не повод продолжать войну? Сам дугин написал, что Киев должен вздрогнуть, симоньян заявила, что нужно бить по центрам принятия решений, а другие пропагандисты начали ширить координаты Офиса Президента, Минобороны Украины, СБУ и других.

В Офисе Президента уже заявили о непричастности к убийству дочери дугина, ведь это не наши методы ведения войны. Кремль просто пытается оправдать свои действия и побуждать к участию в войне все больше россиян, которые наоборот отказываются воевать. Также сергей шойгу пытался поднять градус ненависти в российском обществе, заявив, что нацизм "процветает по всей Европе", иначе почему россиянам запрещают выдачу шенгенских виз. Ну и добавил, что в странах Балтии вообще "разгул нацизма".

То есть создается впечатление, что россиян готовят к какой-нибудь тотальной войне. И дочь дугина – это ее символ и оправдание. россиянам нужно показывать, что якобы украинцы уже лезут в россию и убивают россиян на их территории.

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Гибель дугиной может означать раскол внутри власти россии

Вместе с тем есть и другая версия того, почему была уничтожена дочь дугина. Не зря его называют главным идеологом рашизма и тем, кто сформировал видение самого путина, ведь он оказывает серьезное влияние на российского диктатора.

И вот именно такое большое влияние дугина на путина очень сильно смущает вождей фсб, на которых упала главная ответственность за провал так называемой спецоперации в Украине. Таким образом, ФСБ могли избавиться от такого влияния, которое сильно их дискредитирует, и вместе с тем сбросить всю ответственность на Украину. И эта версия артикулируется многими экспертами, уверяющими, что внутри российских властей происходит раскол, а значит, сейчас идет борьба за доступ к мозгу путина. Мол, есть силы, которые хотят немного вернуть его к реальности.

Есть и третья версия, которая звучит более фантастически – кремль сам избавляется от самых зашкваренных империалистов, зачищая информационное поле перед вероятным признанием того, что захватить всю Украину не удалось.

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