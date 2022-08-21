С учетом того, с кем Украине приходится воевать, на День Независимости существует более высокий риск вражеских провокаций. Потому и приходится прибегать к усилению мер безопасности.

Напомним Ко Дню Независимости в Харьковской области усилили комендантский час: будет начинаться в 19:00

Как Харьковщина готовится ко Дню Независимости

В пресс-службе Харьковской ОВВ отметили, что решение об увеличении продолжительности комендантского часа и о его продолжительности на протяжении всего Дня Независимости приняли на фоне постоянных обстрелов Харьковщины и угрозы провокационных действий со стороны врага.

Мы должны не давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому председатель ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа,

– отметили в пресс-службе.

Кроме того, предусмотрена серия мер по повышению обороноспособности города и области.

Обратите внимание! С 22 по 25 августа на территории Харьковской области изменена продолжительность комендантского часа – с 19:00 до 7:00. В День Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа по 7:00 25 августа, то есть 36 часов.

Угроза провокаций в День Независимости

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупредил украинцев о более высоких рисках ракетных ударов оккупантов 23 – 25 августа. На фоне этого граждан призывают реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

В то же время руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила об увеличении россией носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. Сейчас там их 5 единиц. Кроме того, накануне находилась информация об увеличении количества ракетных носителей в Беларуси на границе с Украиной.

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