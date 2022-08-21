З урахуванням того, з ким Україні доводиться воювати, на День Незалежності існує вищий ризик ворожих провокацій. Тому й доводиться вдаватися до посилення заходів безпеки.
Нагадаємо До Дня Незалежності на Харківщині посилили комендантську годину: починатиметься о 19:00
Як Харківщина готується до Дня Незалежності
У пресслужбі Харківської ОВА наголосили, що рішення про збільшення тривалості комендантської години та про її тривалість протягом усього Дня Незалежності ухвалили на тлі постійних обстрілів Харківщини та загрози провокаційних дій з боку ворога.
Ми маємо не давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА запровадив посилення і збільшення тривалості комендантської години,
– наголосили у пресслужбі.
Крім того, передбачена серія заходів для підвищення обороноздатності міста та області.
Загроза провокацій на День Незалежності
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив українців про вищі ризики ракетних ударів окупантів 23 – 25 серпня. На тлі цього громадян закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.
Водночас керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про збільшення росією носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Зараз там їх 5 одиниць. Крім того, напередодні була інформація про збільшення кількості ракетних носіїв у білорусі на кордоні з Україною.
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