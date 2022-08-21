З урахуванням того, з ким Україні доводиться воювати, на День Незалежності існує вищий ризик ворожих провокацій. Тому й доводиться вдаватися до посилення заходів безпеки.

Нагадаємо До Дня Незалежності на Харківщині посилили комендантську годину: починатиметься о 19:00

Як Харківщина готується до Дня Незалежності

У пресслужбі Харківської ОВА наголосили, що рішення про збільшення тривалості комендантської години та про її тривалість протягом усього Дня Незалежності ухвалили на тлі постійних обстрілів Харківщини та загрози провокаційних дій з боку ворога.

Ми маємо не давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА запровадив посилення і збільшення тривалості комендантської години,

– наголосили у пресслужбі.

Крім того, передбачена серія заходів для підвищення обороноздатності міста та області.

Зверніть увагу! З 22 по 25 серпня на території Харківської області змінена тривалість комендантської години – з 19:00 до 7:00. На День Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня по 7:00 25 серпня, тобто 36 годин.

Загроза провокацій на День Незалежності

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив українців про вищі ризики ракетних ударів окупантів 23 – 25 серпня. На тлі цього громадян закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

Водночас керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про збільшення росією носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Зараз там їх 5 одиниць. Крім того, напередодні була інформація про збільшення кількості ракетних носіїв у білорусі на кордоні з Україною.

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