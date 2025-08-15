Аляска 15 августа станет местом встречи Трампа и Путина. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, советник российского диктатора Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политолог Игорь Рейтерович, комментируя в эфире 24 Канала присутствие в этом составе Силуанова и Дмитриева, выразил мнение, что россияне надеются на обсуждение ряда других тем, которые будут касаться экономических вопросов, а не только войны в Украине.

Что Трамп может предложить России в качестве "пряника"?

Кремль эти переговоры с американской стороной на Аляске подает не только в контексте российско-украинской войны, а заявляет, что между Россией и США есть ряд вопросов, которые вообще не связаны с боевыми действиями в Украине. Окружение Путина пытается поднять таким образом Россию до уровня США, то есть великой державы.

Это та идея, которую Путину предложил Дмитриев и поэтому он стал его фаворитом на этот период времени. Ее суть, как рассказал политолог, в предложении, которое Трампу уже озвучили ранее – о совместной добыче ресурсов.

Россияне даже предлагали, что те товары и сырье, которые являются подсанкционными, они будут отдавать американцам, а те от себя это будут продавать. Прибыль будут как-то делить,

– озвучил Рейтерович.

Однако американский президент такое предложение не принял. Как отметил политолог, появлялась информация, что подобное Трамп может сам предложить России, но в качестве "пряника", если та даст согласие на реальное завершение войны против Украины.

Трамп, как бизнесмен, считает, что если Путин согласится через неделю на всеобщее перемирие, то России надо что-то дать, простимулировать. Это слабая позиция. Трамп мыслит в бизнесовом ключе. Не исключаю, что из-за этого Россия взяла Силуанова и Дмитриева,

– предположил Рейтерович.

По словам политолога, Кремль также надеется, что во время встречи в формате "5 на 5" российской делегации удастся перевести разговор в другую плоскость и обсуждать иные вопросы, связанные с тем, что происходит вокруг российско-украинской войны.