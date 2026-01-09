Украину защитят от нового нападения: политолог объяснил, насколько можно доверять этому

В случае прекращения огня в Украине может быть развернут иностранный военный контингент. Защиту в воздухе и на земле возьмут на себя Франция и Великобритания, за безопасность судоходства якобы готова отвечать Турция. Сейчас "Коалиция желающих" занимается вопросом как не допустить нового нападения России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, добавив, что можно констатировать, что сегодня центральной задачей является подача политического сигнала от этой коалиции в виде совместной декларации.

Гарантии безопасности: процесс их формулировки идет к финалу

Политолог объяснил, что сейчас страны, которые входят в "Коалицию желающих" должны конкретизировать именно политическую часть, а не детализировать военную компоненту. Он отметил, что как раз политическая составляющая в этом процессе – ключевая.

Без политической части можно сколько угодно рисовать что-то на карте, приобщать к горизонтальной коммуникации военных, но толку от этого не будет. То есть политическая декларация является первичной в процессе мирного урегулирования,

– подчеркнул Буряченко.

По его словам, участие в саммите "Коалиции желающих", который в этом году проходил в Париже, представителей США в лице Виткоффа и Кушнера, ранее при планировании этого заседания не предусматривалось. Однако американская сторона впоследствии решила присоединиться. Это, по убеждению политолога, указывает на два важных фактора. Первый заключается в том, что участниками саммита будет подготовлена декларация – политическое заверение формулировки гарантий безопасности для Украины.

"Не зря из 35 участников стран и организаций прибыли 27 лидеров. В Париже был высокий уровень представительства. Участие Турции в том числе расширяет диалоговые возможности привлекать и третьи страны, которые не входят в "Коалицию желающих". Это очень интересный сигнал, который сегодня деликатно считывается в политической повестке", – указал Буряченко.

Второй фактор кроется в том, что Виткофф и Кушнер приняли участие в саммите во Франции, чтобы увидеть, а действительно ли страны "Коалиции желающих", в частности Европа, настроены на обеспечение защиты Украины после войны. Они те люди, которым Трамп доверяет, и которые должны донести американскому президенту позицию Киева и ее украинских партнеров.

С одной стороны они наблюдатели, однако параллельно и участники процесса. Ведь европейцы во многом будут ориентироваться на вовлеченность США к предоставлению гарантий безопасности. Принимая во внимание то, что они все-таки прилетели в Париж, можно ожидать совместного политического заявления,

– озвучил политолог.

Буряченко подытожил, что анонс Зеленского, что январь окажется чрезвычайно динамичным в переговорном процессе – оправдывается. Ведь недавно советники по нацбезопасности Европы побывали в Киеве. А сейчас идет финализация формулировки гарантий безопасности для Украины на уровне лидеров стран.

Саммит "Коалиции желающих": каковы его результаты?