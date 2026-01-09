Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, добавив, что можно констатировать, что сегодня центральной задачей является подача политического сигнала от этой коалиции в виде совместной декларации.
Смотрите также Италия не будет отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности, – Мелони
Гарантии безопасности: процесс их формулировки идет к финалу
Политолог объяснил, что сейчас страны, которые входят в "Коалицию желающих" должны конкретизировать именно политическую часть, а не детализировать военную компоненту. Он отметил, что как раз политическая составляющая в этом процессе – ключевая.
Без политической части можно сколько угодно рисовать что-то на карте, приобщать к горизонтальной коммуникации военных, но толку от этого не будет. То есть политическая декларация является первичной в процессе мирного урегулирования,
– подчеркнул Буряченко.
По его словам, участие в саммите "Коалиции желающих", который в этом году проходил в Париже, представителей США в лице Виткоффа и Кушнера, ранее при планировании этого заседания не предусматривалось. Однако американская сторона впоследствии решила присоединиться. Это, по убеждению политолога, указывает на два важных фактора. Первый заключается в том, что участниками саммита будет подготовлена декларация – политическое заверение формулировки гарантий безопасности для Украины.
"Не зря из 35 участников стран и организаций прибыли 27 лидеров. В Париже был высокий уровень представительства. Участие Турции в том числе расширяет диалоговые возможности привлекать и третьи страны, которые не входят в "Коалицию желающих". Это очень интересный сигнал, который сегодня деликатно считывается в политической повестке", – указал Буряченко.
Второй фактор кроется в том, что Виткофф и Кушнер приняли участие в саммите во Франции, чтобы увидеть, а действительно ли страны "Коалиции желающих", в частности Европа, настроены на обеспечение защиты Украины после войны. Они те люди, которым Трамп доверяет, и которые должны донести американскому президенту позицию Киева и ее украинских партнеров.
С одной стороны они наблюдатели, однако параллельно и участники процесса. Ведь европейцы во многом будут ориентироваться на вовлеченность США к предоставлению гарантий безопасности. Принимая во внимание то, что они все-таки прилетели в Париж, можно ожидать совместного политического заявления,
– озвучил политолог.
Буряченко подытожил, что анонс Зеленского, что январь окажется чрезвычайно динамичным в переговорном процессе – оправдывается. Ведь недавно советники по нацбезопасности Европы побывали в Киеве. А сейчас идет финализация формулировки гарантий безопасности для Украины на уровне лидеров стран.
Саммит "Коалиции желающих": каковы его результаты?
Во Франции украинская и американская стороны согласовали шаги для перемирия. США выразили готовность контролировать линию прекращения огня и поддержали предоставление гарантий безопасности Украине, которые являются аналогичными 5 Статьи НАТО.
- Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах. По его словам, соглашение о "процветании Украины" на финальной стадии и обещает для нее перспективы после завершения боевых действий. Однако он отметил, что территориальный вопрос сейчас остается наиболее критическим, дискуссии продолжаются.
В Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны Украины. Подписи в документе поставили Зеленский, Макрон, Стармер. Он предусматривает согласованность шагов между 35 участниками "Коалиции желающих", Украиной и США.