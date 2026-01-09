Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, додавши, що можна констатувати, що сьогодні центральним завданням є подача політичного сигналу від цієї коаліції у вигляді спільної декларації.

Гарантії безпеки: процес їх формулювання йде до фіналу

Політолог пояснив, що нині країни, які входять до "Коаліції охочих" мають конкретизувати саме політичну частину, а не деталізувати військову компоненту. Він наголосив, що якраз політичний складник в цьому процесі – ключовий.

Без політичної частини можна скільки завгодно малювати щось на мапі, долучати до горизонтальної комунікації військових, але толку з цього не буде. Тобто політична декларація є первинною у процесі мирного врегулювання,

– підкреслив Буряченко.

З його слів, участь в саміті "Коаліції охочих", який цьогоріч проходив у Парижі, представників США в особі Віткоффа і Кушнера, раніше при плануванні цього засідання не передбачалась. Однак американська сторона згодом вирішила долучитися. Це, за переконанням політолога, вказує на два важливих фактори. Перший полягає у тому, що учасниками саміту буде підготовлена декларація – політичне запевнення формулювання гарантій безпеки для України.

"Не дарма з 35 учасників країн та організацій прибули 27 лідерів. В Парижі був високий рівень представництва. Участь Туреччини в тому числі розширяє діалогові можливості залучати і треті країни, які не входять до "Коаліції охочих". Це дуже цікавий сигнал, який сьогодні делікатно зчитується в політичній повістці", – вказав Буряченко.

Другий фактор криється у тому, що Віткофф і Кушнер взяли участь в саміті у Франції, аби побачити, а чи дійсно країни "Коаліції охочих", зокрема Європа, налаштовані на забезпечення захисту України після війни. Вони ті люди, яким Трамп довіряє, і які мають донести американському президенту позицію Києва та її українських партнерів.

З одного боку вони спостерігачі, проте паралельно і учасники процесу. Адже європейці багато в чому будуть орієнтуватись на залученість США до надання гарантій безпеки. Беручи до уваги те, що вони все-таки прилетіли до Парижу, можна очікувати спільної політичної заяви,

– озвучив політолог.

Буряченко підсумував, що анонс Зеленського, що січень виявиться надзвичайно динамічний у переговорному процесі – справджується. Адже нещодавно радники з нацбезпеки Європи побували у Києві. А зараз триває фіналізація формулювання гарантій безпеки для України на рівні лідерів країн.

Саміт "Коаліції охочи": які його результати?