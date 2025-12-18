"Саммит начался не слишком удачно": самолет Фицо был серьезно поврежден в аэропорту Брюсселя
- Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо получил серьезные повреждения в аэропорту Брюсселя из-за столкновения с транспортным средством с трапом.
- Из-за повреждений самолет словацкой делегации пришлось оставить.
Самолет, на котором премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Брюссель, получил серьезные повреждения. Воздушное судно оказалось непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо на его странице в соцсети Х.
Читайте также "Если вы такие герои": Фицо во время выступления перед школьниками послал учеников в Украину
Что произошло с самолетом Фицо?
Роберт Фицо рассказал об инциденте, который случился в аэропорту Брюсселя.
Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно,
– отметил он.
По словам главы словацкого правительства, транспортное средство с трапом задел самолет, в результате чего его техническое состояние не позволило продолжать полеты. Из-за повреждений самолет словацкой делегации пришлось оставить.
Дополнительных подробностей о характере повреждений и сроках ремонта воздушного судна Фицо не привел.
В той же публикации политик рассказал о встрече со странами Западных Балкан. Роберт Фицо выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, который, по его словам, сознательно отказался от участия в саммите в знак протеста против политики ЕС.
Сербия – суверенная страна, а ее президент – суверенный политик, что не особо хорошо толеруется в ЕС,
– написал словацкий премьер.
По его словам, Сербия является "одной из наиболее подготовленных стран" к вступлению в Евросоюз, однако сталкивается с постоянным ужесточением требований.
Недавно Фицо назвал Украину "черной дырой"
На днях Роберт Фицо заявил, что он считает невозможным украинское членство в ЕС до 1 января 2027 года. Для этого нужно согласие всех членов, однако против якобы будут даже те страны, поддерживающие Украину в войне.
Политик добавил, что Украина – это "черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза".