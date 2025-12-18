"Саміт розпочався не надто вдало": літак Фіцо був серйозно пошкодили в аеропорту Брюсселя

Літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень. Повітряне судно виявилося непридатним для подальшої експлуатації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Фіцо на його сторінці в соцмережі Х.

Читайте також "Якщо ви такі герої": Фіцо під час виступу перед школярами послав учнів в Україну

Що сталося з літаком Фіцо?

Роберт Фіцо розповів про інцидент, який трапився в аеропорту Брюсселя.

Вимогливий саміт у Брюсселі розпочався не дуже вдало,

– зазначив він.

За словами глави словацького уряду, транспортний засіб із трапом зачепив літак, унаслідок чого його технічний стан не дав змоги продовжувати польоти. Через пошкодження літак словацької делегації довелося залишити.

Додаткових подробиць про характер пошкоджень і терміни ремонту повітряного судна Фіцо не навів.

У тому ж дописі політик розповів про зустріч із країнами Західних Балкан. Роберт Фіцо висловив підтримку президенту Сербії Александру Вучичу, який, за його словами, свідомо відмовився від участі в саміті на знак протесту проти політики ЄС.

Сербія – суверенна країна, а її президент – суверенний політик, що не особливо добре толерується в ЄС,

– написав словацький прем'єр.

За його словами, Сербія є "однією з найбільш підготовлених країн" до вступу в Євросоюз, проте стикається з постійним посиленням вимог.

Нещодавно Фіцо назвав Україну "чорною дірою"