Какие два компонента сделают самолеты Rafale действительно эффективными

Украина в рамках соглашения с Францией сможет получить самолеты Rafale F4. Эти истребители должны помочь нашему государству бороться с российскими бомбардировщиками, которые сбрасывают управляемые авиационные бомбы.

Несмотря на это стоит понимать, что только наличие Rafale F4 не решит вопрос КАБов. Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, добавив, что есть еще 2 дополнительных компонента.

Читайте также Французские истребители Rafale F4: кто за них заплатит и как быстро Украина их получит

Как Украине помогут самолеты Rafale F4?

Для того, чтобы раскрыть весь потенциал французского самолета нужно 2 элемента. В первую очередь говорится о типах вооружения, ракеты класса "воздух-воздух", которые нам предоставят вместе с этими истребителями.

Поскольку мы говорим о военной технике ведущей страны НАТО, то вопрос совместимости проблемой точно не будет. В большинстве случаев все вооружение сочетается,

– добавил Тарас Жовтенко.

Впрочем важно, чтобы дальность ракет и их боеголовки были максимально эффективными в борьбе с российскими целями.

Второй компонент – это использование Украиной самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Мы получили от наших партнеров из Швеции два Saab, которые оснащены соответствующими системами радиолокации. Вероятно, продолжается процесс обучения личного состава.

Функция этих самолетов очень важна. Прежде всего это координация наших воздушных операций. Они позволяют всем компонентам Воздушных сил быть максимально эффективными, – подчеркнул Тарас Жовтенко.

Кроме выявления вражеских объектов и передачи информации, бортовые системы этих самолетов позволяют нашим судам более точно наводиться на цели, которые находятся за пределами действий радаров наших самолетов.

Итак, ключом к максимально эффективному использованию Rafale и другой авиационной техники являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и то, как мы будем применять эту технику для координации воздушных операций.

Что известно о предоставлении самолетов Rafale?