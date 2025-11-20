Які два компоненти зроблять літаки Rafale справді ефективними

Україна у межах угоди з Францією зможе отримати літаків Rafale F4. Ці винищувачі мають допомогти нашій державі боротися з російськими бомбардувальниками, які скидають керовані авіаційні бомби.

Попри це варто розуміти, що лише наявність Rafale F4 не розв'яже питання КАБів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, додавши, що є ще 2 додаткових компоненти.

Як Україні допоможуть літаки Rafale F4?

Для того, щоб розкрити весь потенціал французького літака потрібно 2 елементи. Найперше мовиться про типи озброєння, ракети класу "повітря-повітря", які нам нададуть разом з цими винищувачами.

Оскільки ми говоримо про військову техніку провідної країни НАТО, то питання взаємосумісності проблемою точно не буде. У більшості випадків все озброєння поєднується,

– додав Тарас Жовтенко.

Втім важливо, щоб дальність ракет і їхні боєголовки були максимально ефективними у боротьбі з російськими цілями.

Другий компонент – це використання Україною літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Ми отримали від наших партнерів зі Швеції два Saab, які оснащені відповідними системами радіолокації. Ймовірно, триває процес навчання особового складу.

Функція цих літаків дуже важлива. Насамперед це координація наших повітряних операцій. Вони дозволяють всім компонентам Повітряних сил бути максимально ефективними, – підкреслив Тарас Жовтенко.

Окрім виявлення ворожих об'єктів та передавання інформації, бортові системи цих літаків дозволяють нашим суднам більш точно наводитися на цілі, які перебувають за межами дій радарів наших літаків.

Отже, ключем до максимально ефективного використання Rafale та іншої авіаційної техніки є літаки дальнього радіолокаційного виявлення й те, як ми будемо застосовувати цю техніку для координації повітряних операцій.

Що відомо про надання літаків Rafale?