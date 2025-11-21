Перехватывают баллистику, – авиаэксперт сказал, как новые SAMP/T изменят украинскую ПВО

Франция будет поставлять Украине системы SAMP/T нового поколения с ракетами, способными перехватывать баллистические цели на дальности до 1500 километров. Однако производство такой системы занимает около 1,5 года.

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что в комплекс также входят радары, которые существенно усилят возможности противовоздушной обороны.

Может ли французский SAMP/T конкурировать с Patriot?

Систему SAMP/T производят комплексно: это пусковые установки, командный пункт, средства радиолокации, машины разгрузки – все входит в один комплекс. Изготовление одной системы занимает примерно 18 месяцев.

Баллистические ракеты на дистанции до 600 километров имеют значительно более низкую скорость на конечном участке, чем те, что преодолевают 1 500 километров. Соответственно, процесс их перехвата значительно сложнее.

Франция говорит не только о системах SAMP/T, но и о – системе радиолокации Ground Fire 300. До этого французы уже поставляли радары Ground Master 200, которые позволяют выявлять любые воздушные цели и сопровождать их для эффективной работы систем ПВО.

Ground Fire 300 способен не только выявлять и отслеживать, но и обеспечивать перехват баллистических ракет.

Если немного отклонить завесу, сам SAMP/T уже способен перехватывать баллистические цели, но для этого его нужно модернизировать – в частности, оснащать более новыми и мощными радарами,

– подчеркнул Храпчинский.

Что еще известно о поставках оружия Украине от партнеров?