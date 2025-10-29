Экс-глава МИД объяснил, что сейчас происходит между Путиным и Трампом
- Диктатор Путин фактически издевался над Дональдом Трампом. Президент США сначала сдержанно на это реагировал. Но увидел, что так больше не может продолжаться.
- Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал отношения Трампа и Путина.
Российский диктатор Путин долгое время пытался сделать из Дональда Трампа дурака. Теперь же он столкнулся с последствиями своих действий.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, Путин вывел Трампа из эмоционального равновесия. Президент США наконец увидел, что российский диктатор банально над ним издевается.
Почему Путин доигрался?
Как отметил Огрызко, Путин рассказывал Трампу одно, а потом действовал по-другому. Президент США сдержанно на это реагировал. Но это не может продолжаться вечно.
Кроме того, более чем 70% американцев поддерживают помощь Украине. Европейские лидеры также продолжают методично и деликатно давить на Трампа. Это дает свой эффект.
В конце концов Дональд Трамп объявил о санкциях против России. Путин же начал размахивать "ядерной палкой". Но это не запугает Трампа.
Есть новая тенденция. Путина начинают загонять в тупики, из которых выйти будет чрезвычайно трудно. Но самое важное то, что послезавтра состоится в Южной Корее, где встретятся Трамп и Си. Они начнут делить мир на троих. На троих, потому что без Европы не обойдутся,
– сказал Огрызко.
Санкции против России: кратко
- Соединенные Штаты объявили новые санкции против России. Их ввели против "Роснефти" и "Лукойла".
- Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал эти санкции. Украина считает, что эти ограничения сократят России доходы на по меньшей мере 5 миллиардов долларов ежемесячно.
- Посол США в НАТО Мэтью Уитакер объяснил, почему Штаты ввели дополнительные санкции. Они хотят заставить Россию пойти на переговоры по завершению войны.