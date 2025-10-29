Ексочільник МЗС пояснив, що наразі відбувається між Путіним і Трампом

Російський диктатор Путін тривалий час намагався зробити з Дональда Трампа дурня. Тепер ж він зіштовхнувся з наслідками своїх дій.

Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Путін вивів Трампа з емоційної рівноваги. Президент США нарешті побачив, що російський диктатор банально з нього знущається.

Чому Путін догрався?

Як наголосив Огризко, Путін розповідав Трампу одне, а потім діяв по-іншому. Президент США стримано на це реагував. Але це не може тривати вічно.

Крім того, більш ніж 70% американців підтримують допомогу Україні. Європейські лідери також продовжують методично та делікатно тиснути на Трампа. Це дає свій ефект.

Зрештою Дональд Трамп оголосив про санкції проти Росії. Путін ж почав розмахувати "ядерною палицею". Але це не залякає Трампа.

Є нова тенденція. Путіна починають заганяти в глухі кути, з яких вийти буде надзвичайно важко. Але найважливіше те, що післязавтра відбудеться в Південній Кореї, де зустрінуться Трамп і Сі. Вони почнуть ділити світ на трьох. На трьох, бо без Європи не обійдуться,

– сказав Огризко.

Санкції проти Росії: коротко