Что ускорит крах экономики России и остановит ли это Путина

Экономический рост России в третьем квартале 2025 года был фактически нулевым из-за военных расходов и санкций, но у Путина до сих пор есть множество инструментов и поддержка некоторых государств.

Аналитик по нацбезопасности Марк Тот и полковник США в отставке Джон Свит сказали 24 Каналу, что санкции и экономическое давление будут иметь заметный эффект через полгода.

Когда санкции США ударят по России на полную?

Российская экономика не имеет достаточного потенциала для роста, даже несмотря на государственные вливания, которые к тому же преувеличивают.

Обратите внимание! США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", заблокировав их активы и доли в США и добавив в список еще 31 дочернюю компанию.

"Когда имеешь дело с диктатурой, какой является режим Путина, власть имеет чем оперировать. Поэтому не стоит рассчитывать, что экономика упадет мгновенно. К тому же не стоит накладывать западные стандарты на диктаторский режим", – отметил Тот.

Путин действует не в одиночку – у него есть Индия и Китай. Поэтому в его переговорной позиции нет признаков того, что он чувствует приближение краха экономики.

Украине необходимо продолжать делать свою работу, пока санкции вступят в силу. Эффект был бы более масштабным, если бы Сенат США принял закон о вторичных санкциях.

"Все последствия, проявятся в течение 3 – 6 месяцев, возможно, одного года, и скажутся на способности России финансировать войну и поддерживать боевые действия в Украине", – подчеркнул Свит.

Россия продолжает гнать силы вперед и активно наносить удары дронами и баллистическими ракетами, потому что сейчас влияние санкций минимально.

Украине придется пока вести две битвы: глубокий бой, который получается эффективно, и ближний бой, который сейчас сопровождается потерей территории, городов и сел,

– подчеркнул Свит.

