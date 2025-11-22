Об этом в интервью 24 Каналу напомнил политолог Владимир Фесенко, объяснив, что это дает президенту США пространство для маневра в переговорном процессе, позволит избежать возобновления торговой войны с Китаем.

Санкции по России: Трамп хочет управлять процессом

Политолог прогнозирует, что закона, который бы предусматривал автоматическое применение вторичных американских санкций против компаний в Китае, Турции, Индии или других странах, которые являются покупателями российской нефти – не будет. Сегодня это позиция президента Соединенных Штатов.

Трамп хочет сам контролировать этот процесс и не хочет быть заложником этого закона,

– подчеркнул Фесенко.

Американский лидер предпочитает вести специфическую игру с Россией, в которой у него в отношении Путина будет предусмотрен и пряник, и кнут. Как отметил политолог, Трамп хочет в ручном режиме управлять этим процессом.

К сведению! Члены Республиканской партии отрабатывают законопроект о санкциях, которые будут нацелены против торговых партнеров России. В Белом доме заявили, что для президента США важно, чтобы в санкционном пакете был предусмотрен пункт, который предоставит ему окончательные полномочия по принятию решений. В Вашингтоне отметили, что тогда Трамп вероятно подпишет этот закон.

Санкции против России: какие новые шаги делают партнеры?