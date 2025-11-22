Об этом в интервью 24 Каналу напомнил политолог Владимир Фесенко, объяснив, что это дает президенту США пространство для маневра в переговорном процессе, позволит избежать возобновления торговой войны с Китаем.
Санкции по России: Трамп хочет управлять процессом
Политолог прогнозирует, что закона, который бы предусматривал автоматическое применение вторичных американских санкций против компаний в Китае, Турции, Индии или других странах, которые являются покупателями российской нефти – не будет. Сегодня это позиция президента Соединенных Штатов.
Трамп хочет сам контролировать этот процесс и не хочет быть заложником этого закона,
– подчеркнул Фесенко.
Американский лидер предпочитает вести специфическую игру с Россией, в которой у него в отношении Путина будет предусмотрен и пряник, и кнут. Как отметил политолог, Трамп хочет в ручном режиме управлять этим процессом.
К сведению! Члены Республиканской партии отрабатывают законопроект о санкциях, которые будут нацелены против торговых партнеров России. В Белом доме заявили, что для президента США важно, чтобы в санкционном пакете был предусмотрен пункт, который предоставит ему окончательные полномочия по принятию решений. В Вашингтоне отметили, что тогда Трамп вероятно подпишет этот закон.
Санкции против России: какие новые шаги делают партнеры?
- Польша, Германия, Франция предлагают другим странам Европы совместными усилиями усилить давление на теневой российский флот. Они хотят расширить санкционные меры. В частности говорится не только о судах, но и о компаниях, которые их регистрируют, страхуют, предоставляют услуги логистики.
- США, Великобритания, Австралия ввели санкции против России, которые охватывают киберкомпании. Ограничения в том числе коснулись вебкомпании Media Land, которая предоставляет киберпреступникам критически важные услуги, которые дают им возможность атаковать бизнесы в США. В Великобритании эту компанию расценивают как одного из самых заметных операторов сервисов, что обеспечивает возможности для проведения кибератак с использованием фишинга.