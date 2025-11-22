Про це в інтерв'ю 24 Каналу нагадав політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що це дає президенту США простір для маневру в переговорному процесі, дасть змогу уникнути відновлення торгівельної війни з Китаєм.

Санкції щодо Росії: Трамп хоче керувати процесом

Політолог прогнозує, що закону, який би передбачав автоматичне застосування вторинних американських санкцій проти компаній в Китаї, Туреччині, Індії чи інших країнах, які є покупцями російської нафти – не буде. Сьогодні це позиція президента Сполучених Штатів.

Трамп хоче сам контролювати цей процес і не хоче бути заручником цього закону,

– наголосив Фесенко.

Американський лідер воліє вести специфічну гру з Росією, в якій в нього стосовно Путіна буде передбачений і пряник, і батіг. Як зазначив політолог, Трамп хоче у ручному режимі керувати цим процесом.

До відома! Члени Республіканської партії відпрацьовують законопроєкт про санкції, які будуть націлені проти торгових партнерів Росії. В Білому домі заявили, що для президента США важливо, щоб у санкційному пакеті був передбачений пункт, який надасть йому остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. У Вашингтоні наголосили, що тоді Трамп ймовірно підпише цей закон.

Санкції проти Росії: які нові кроки роблять партнери?