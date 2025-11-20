Як хочуть посилити тиск на Росію?

Німеччина, Франція та Польща розіслали листи з цими пропозиціями неофіційно іншим країнам ЄС, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Одна з головних ідей полягає в подальшому ухваленні санкцій проти "тіньового флоту" Москви, але країни хочуть переглянути методологію.

Пропонується уникати ситуації, коли нові списки санкційних суден можна робити лише під час ухвалення нових пакетів санкцій, і спробувати передбачити можливість внесення нових лістингів поступово, за потреби,

– зазначив обізнаний дипломат.

Інша пропозиція передбачає роботу з країнами, прапори яких використовує "тіньовий флот" для прикриття своєї незаконної діяльності. Європа хоче переконатися, що має підтримку цих держав щодо цих суден.

Третя ідея полягає у пошуку правової основи для роботи із "тіньовими" танкерами, які заходять у європейські води, у межах Конвенції ООН із морського права. Річ у тім, що одні країни ЄС вже мають свої правові механізми, а інші – ще ні.

Окрім того, за словами дипломатів, європейські країни хочуть розширити санкційні заходи не лише на самі судна, а й на усю допоміжну структуру.

Йдеться не лише про судна, а й про компанії, які їх реєструють, страхують, надають інші логістичні послуги. І ці компанії розташовані не лише у третіх країнах, а й у європейських,

– наголошують дипломати.

Важливо! Посилення обмежень проти "тіньового флоту" Кремля стане головною темою зустрічі міністрів Євросоюзу, яка запланована на 20 листопада.