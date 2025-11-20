Як хочуть посилити тиск на Росію?

Німеччина, Франція та Польща розіслали листи з цими пропозиціями неофіційно іншим країнам ЄС, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Одна з головних ідей полягає в подальшому ухваленні санкцій проти "тіньового флоту" Москви, але країни хочуть переглянути методологію.

Пропонується уникати ситуації, коли нові списки санкційних суден можна робити лише під час ухвалення нових пакетів санкцій, і спробувати передбачити можливість внесення нових лістингів поступово, за потреби,
– зазначив обізнаний дипломат.

Інша пропозиція передбачає роботу з країнами, прапори яких використовує "тіньовий флот" для прикриття своєї незаконної діяльності. Європа хоче переконатися, що має підтримку цих держав щодо цих суден.

Третя ідея полягає у пошуку правової основи для роботи із "тіньовими" танкерами, які заходять у європейські води, у межах Конвенції ООН із морського права. Річ у тім, що одні країни ЄС вже мають свої правові механізми, а інші – ще ні.

Окрім того, за словами дипломатів, європейські країни хочуть розширити санкційні заходи не лише на самі судна, а й на усю допоміжну структуру.

Йдеться не лише про судна, а й про компанії, які їх реєструють, страхують, надають інші логістичні послуги. І ці компанії розташовані не лише у третіх країнах, а й у європейських,
– наголошують дипломати.

Важливо! Посилення обмежень проти "тіньового флоту" Кремля стане головною темою зустрічі міністрів Євросоюзу, яка запланована на 20 листопада.

Навіщо Росії "тіньовий флот"?

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно створює власний "тіньовий флот". Адже ЄС заборонив морський імпорт російської нафти, і Москві знадобилося терміново шукати нові ринки збуту – ними стали Індія та Китай.

У результаті Кремль створив величезний флот зі зношених суден, які мають непрозору власність і таємно перевозять російські нафтопродукти на віддалені ринки, обходячи санкції та приносячи прибуток.

  • За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, цей флот складає вже близько 17% усіх нафтових танкерів у світі, пише NYT.
  • На початку 2025 року він налічував 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше.

Варто знати! За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, середній вік цих "тіньових" танкерів – близько 20 років, тоді як у нафтовому флоті загалом – 13.

Що ще відомо про "тіньовий флот" Росії?

  • Російський "тіньовий флот" і надалі активно працює. Лише у жовтні 2025 року з портів РФ вийшло приблизно 140 танкерів, що перевозили нафту та нафтопродукти. Загальний обсяг жовтневого експорту сягнув майже 16 мільйонів тонн.

  • Попри намагання Європи стримати діяльність цього флоту санкціями, зробити це вдається не завжди. Якщо в акваторіях Балтійського чи Чорного морів контроль ще можливий, то відстежити танкери у відкритому океані стає значно складніше.

  • Україна також посилила тиск: президент Володимир Зеленський ухвалив чергове рішення про санкції проти осіб та компаній, які підтримують російський оборонний комплекс, забезпечують роботу "тіньового флоту" або працюють на енергетичний сектор держави-агресорки.