Как хотят усилить давление на Россию?
Германия, Франция и Польша разослали письма с этими предложениями неофициально другим странам ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".
Смотрите также Россия обходит западные санкции: что может помочь "надавить" на Кремль
Одна из главных идей заключается в дальнейшем принятии санкций против "теневого флота" Москвы, но страны хотят пересмотреть методологию.
Предлагается избегать ситуации, когда новые списки санкционных судов можно делать только во время принятия новых пакетов санкций, и попытаться предусмотреть возможность внесения новых листингов постепенно, при необходимости,
– отметил осведомленный дипломат.
Другое предложение предусматривает работу со странами, флаги которых использует "теневой флот" для прикрытия своей незаконной деятельности. Европа хочет убедиться, что имеет поддержку этих государств в отношении этих судов.
Третья идея заключается в поиске правовой основы для работы с "теневыми" танкерами, которые заходят в европейские воды, в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дело в том, что одни страны ЕС уже имеют свои правовые механизмы, а другие – еще нет.
Кроме того, по словам дипломатов, европейские страны хотят расширить санкционные меры не только на сами суда, но и на всю вспомогательную структуру.
Речь идет не только о судах, но и о компаниях, которые их регистрируют, страхуют, предоставляют другие логистические услуги. И эти компании расположены не только в третьих странах, но и в европейских,
– отмечают дипломаты.
Важно! Усиление ограничений против "теневого флота" Кремля станет главной темой встречи министров Евросоюза, которая запланирована на 20 ноября.
Зачем России "теневой флот"?
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно создает собственный "теневой флот". Ведь ЕС запретил морской импорт российской нефти, и Москве понадобилось срочно искать новые рынки сбыта – ими стали Индия и Китай.
В результате Кремль создал огромный флот из изношенных судов, которые имеют непрозрачную собственность и тайно перевозят российские нефтепродукты на отдаленные рынки, обходя санкции и принося прибыль.
- По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, этот флот составляет уже около 17% всех нефтяных танкеров в мире, пишет NYT.
- В начале 2025 года он насчитывал 940 судов – на 45% больше, чем годом ранее.
Стоит знать! По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, средний возраст этих "теневых" танкеров – около 20 лет, тогда как в нефтяном флоте в целом – 13.
Что еще известно о "теневом флоте" России?
Российский "теневой флот" и в дальнейшем активно работает. Только в октябре 2025 года из портов РФ вышло примерно 140 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты. Общий объем октябрьского экспорта достиг почти 16 миллионов тонн.
Несмотря на попытки Европы сдержать деятельность этого флота санкциями, сделать это удается не всегда. Если в акваториях Балтийского или Черного морей контроль еще возможен, то отследить танкеры в открытом океане становится значительно сложнее.
Украина также усилила давление: президент Владимир Зеленский принял очередное решение о санкциях против лиц и компаний, которые поддерживают российский оборонный комплекс, обеспечивают работу "теневого флота" или работают на энергетический сектор государства-агрессора.