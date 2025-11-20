Как хотят усилить давление на Россию?

Германия, Франция и Польша разослали письма с этими предложениями неофициально другим странам ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

Смотрите также Россия обходит западные санкции: что может помочь "надавить" на Кремль

Одна из главных идей заключается в дальнейшем принятии санкций против "теневого флота" Москвы, но страны хотят пересмотреть методологию.

Предлагается избегать ситуации, когда новые списки санкционных судов можно делать только во время принятия новых пакетов санкций, и попытаться предусмотреть возможность внесения новых листингов постепенно, при необходимости,

– отметил осведомленный дипломат.

Другое предложение предусматривает работу со странами, флаги которых использует "теневой флот" для прикрытия своей незаконной деятельности. Европа хочет убедиться, что имеет поддержку этих государств в отношении этих судов.

Третья идея заключается в поиске правовой основы для работы с "теневыми" танкерами, которые заходят в европейские воды, в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дело в том, что одни страны ЕС уже имеют свои правовые механизмы, а другие – еще нет.

Кроме того, по словам дипломатов, европейские страны хотят расширить санкционные меры не только на сами суда, но и на всю вспомогательную структуру.

Речь идет не только о судах, но и о компаниях, которые их регистрируют, страхуют, предоставляют другие логистические услуги. И эти компании расположены не только в третьих странах, но и в европейских,

– отмечают дипломаты.

Важно! Усиление ограничений против "теневого флота" Кремля станет главной темой встречи министров Евросоюза, которая запланирована на 20 ноября.