Що прискорить крах економіки Росії і чи зупинить це Путіна

Економічне зростання Росії в третьому кварталі 2025 року було фактично нульовим через військові витрати та санкції, але Путін досі має багато інструментів та підтримку деяких держав.

Аналітик з нацбезпеки Марк Тот та полковник США у відставці Джон Світ сказали 24 Каналу, що санкції та економічний тиск матимуть помітний ефект через пів року.

Коли санкції США вдарять по Росії на повну?

Російська економіка не має достатнього потенціалу для зростання, навіть попри державні вливання, які до того ж перебільшують.

Зверніть увагу! США ввели санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", заблокувавши їхні активи й частки у США та додавши до списку ще 31 дочірню компанію.

"Коли маєш справу з диктатурою, якою є режим Путіна, влада має чим оперувати. Тому не варто розраховувати, що економіка впаде миттєво. До того ж не варто накладати західні стандарти на диктаторський режим", – зазначив Тот.

Путін діє не самотужки – у нього є Індія й Китай. Тому в його переговорній позиції немає ознак того, що він відчуває наближення краху економіки.

Україні необхідно продовжувати робити свою роботу, поки санкції набудуть чинності. Ефект був би більш масштабним, якби Сенат США прийняв закон про вторинні санкції.

"Усі наслідки, проявляться протягом 3 – 6 місяців, можливо, одного року, і позначаться на здатності Росії фінансувати війну та підтримувати бойові дії в Україні", – підкреслив Світ.

Росія продовжує гнати сили вперед і активно завдавати ударів дронами та балістичними ракетами, бо наразі вплив санкцій мінімальний.

Україні доведеться поки вести дві битви: глибокий бій, який виходить ефективно, та ближній бій, який зараз супроводжується втратою території, міст і сіл,

– підкреслив Світ.

Що ще відомо про санкції США щодо Росії?