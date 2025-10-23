Пока самый мощный удар Трампа: политолог проанализировал санкции США против российской нефти

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла". Эти нефтяные компании могут понести серьезные убытки из-за такого решения.

Причиной санкций против России, вероятно, является то, что Владимир Путин не стремится достичь мира в российско-украинской войне. Политолог Валерий Дымов рассказал в эфире 24 Канала, что позиция Трампа по давлению на Кремль еще может измениться, но нынешние решения об ограничениях для нефтяных компаний очень болезненны для Путина.

К теме Один разговор: СМИ назвали, что повлияло на решение Трампа по санкциям против России

Как повлияют санкции США на российскую нефть?

Валерий Дымов отметил, если бы США ввели такие же санкции против России в 2022 году, то цена на нефть выросла бы примерно на 30 – 40%.

Сегодня же мы видим, что цена подросла всего лишь полтора доллара за баррель. Раньше мир зависел от российской нефти и газа, а теперь Россия зависит от своих покупателей,

– сказал он.

Пророссийские Венгрия и Словакия ранее были против отказываться от российских энергоносителей, но сейчас меняют свою позицию. Все потому, что теперь никто не хочет иметь нестабильного поставщика.

Политолог предположил, если бы Трамп не заявил о введении санкций против российской нефти, то Словакия и Венгрия не проголосовали бы за новый 19 пакет санкций Европы против страны-агрессора.

"Россию постепенно зажимают. Она сама себя загнала в такую ситуацию. Санкции очень болезненны для "Роснефть" и "Лукойл", а мир постепенно отказываются от российской нефти и газа", – добавил он.

Санкции против России: последние новости