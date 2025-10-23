Поки найпотужніший удар Трампа: політолог проаналізував санкції США проти російської нафти

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських "Роснефть" та "Лукойл". Ці нафтові компанії можуть зазнати серйозних збитків через таке рішення.

Причиною санкцій проти Росії, ймовірно, є те, що Володимир Путін не прагне досягти миру у російсько-українській війні. Політолог Валерій Димов розповів в етері 24 Каналу, що позиція Трампа щодо тиску на Кремль ще може змінитись, але теперішні рішення про обмеження для нафтових компаній є дуже болючими для Путіна.

Як вплинуть санкції США на російську нафту?

Валерій Димов зазначив, якби США ввели такі ж санкції проти Росії у 2022 році, то ціна на нафту зросла б приблизно на 30 – 40%.

Сьогодні ж ми бачимо, що ціна підросла всього лише півтора долара за барель. Раніше світ залежав від російської нафти та газі, а тепер Росія залежить від своїх покупців,

– сказав він.

Проросійські Угорщина та Словаччина раніше були проти відмовлятись від російських енергоносіїв, але зараз змінюють свою позицію. Все тому, що тепер ніхто не хоче мати нестабільного постачальника.

Політолог припустив, якби Трамп не заявив про впровадження санкцій проти російської нафти, то Словаччина та Угорщина не проголосували б за новий 19 пакет санкцій Європи проти країни-агресорки.

"Росію поступово затискають. Вона сама себе загнала у таку ситуацію. Санкції є дуже болючими для "Роснефть" та "Лукойл", а світ поступово відмовляються від російської нафти та газу", – додав він.

Санкції проти Росії: останні новини