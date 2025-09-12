Украинка, которая временно проживает в Польше, была удивлена, получив сообщение в Viber якобы от президента Украины Владимира Зеленского. Как оказалось, это был технический сбой в мессенджере.

О таком в соцсетях сообщила контент-мейкерка Татьяна Зубенко, передает 24 Канал.

Что известно о курьезной ситуации в сети?

Инцидент произошел 11 сентября в мессенджере Viber. Татьяна опубликовала скриншот из приложения, где видно два сообщения: одно с официального канала Зеленского, а другое – от ее отца, которое ошибочно отобразилось от имени президента.

В сообщении якобы от Зеленского говорилось: "Дочь, где ты? Все в порядке?". Татьяна объяснила, что причиной такого курьеза стал сбой в работе ее Viber-аккаунта.



Скриншот из сообщения Татьяны Зубенко

Сообщение быстро стало вирусным, сейчас оно собрало более 8500 лайков и 400 распространений.

Украинцы в комментариях шутили над сложившейся ситуацией,: "Прочитала в голове его голосом", "Родители придумают что угодно, лишь бы дети ответили", "Дочь в Копенгагене", Париже, Ужгороде", "Сначала бы запаниковала", "Вот что значит родительская забота на государственном уровне".

