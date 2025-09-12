О таком в соцсетях сообщила контент-мейкерка Татьяна Зубенко, передает 24 Канал.
Что известно о курьезной ситуации в сети?
Инцидент произошел 11 сентября в мессенджере Viber. Татьяна опубликовала скриншот из приложения, где видно два сообщения: одно с официального канала Зеленского, а другое – от ее отца, которое ошибочно отобразилось от имени президента.
В сообщении якобы от Зеленского говорилось: "Дочь, где ты? Все в порядке?". Татьяна объяснила, что причиной такого курьеза стал сбой в работе ее Viber-аккаунта.
Скриншот из сообщения Татьяны Зубенко
Сообщение быстро стало вирусным, сейчас оно собрало более 8500 лайков и 400 распространений.
Украинцы в комментариях шутили над сложившейся ситуацией,: "Прочитала в голове его голосом", "Родители придумают что угодно, лишь бы дети ответили", "Дочь в Копенгагене", Париже, Ужгороде", "Сначала бы запаниковала", "Вот что значит родительская забота на государственном уровне".
Что известно о неполадках в социальных сетях и приложениях за последнее время?
- Вечером 5 сентября 2025 года в Telegram произошел сбой, который больше всего задел Украину, тогда как в Польше наблюдались лишь незначительные проблемы, а остальная Европа не почувствовала неудобств.
- Приложение Резерв+ будет отключено для планового технического обслуживания с 00:00 до 06:00 13 сентября, поэтому пользователям советуют заблаговременно загрузить PDF-версию своих документов.