Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Почему и когда будет недоступен Резерв+?
Приложение Резерв+ временно не будет работать в ночь на 13 сентября. С 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" проведут плановые технические работы.
В это время в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить документ,
– предупредили в Минобороны.
К тому же в ведомстве советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа для того, чтобы иметь его под рукой. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать три точки и выбрать функцию "Загрузить PDF".
Приложение Резерв+: последние новости
Оплата штрафа закрывает только конкретное нарушение, но не освобождает от дальнейшей обязанности соблюдать правила воинского учета. В случае систематического игнорирования повесток возможна уголовная ответственность и дополнительные правовые последствия.
В приложении Резерв+ появилась функция оплаты штрафов по девяти видам нарушений воинского учета. В частности за неявку в ТЦК, а также за не постановку на учет.
Снять статус "в розыске" возможно из-за процессуальных нарушений, в частности несвоевременное вручение повестки или отсутствие подтверждения ее получения.