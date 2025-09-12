Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Почему и когда будет недоступен Резерв+?

Приложение Резерв+ временно не будет работать в ночь на 13 сентября. С 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" проведут плановые технические работы.

В это время в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить документ,

– предупредили в Минобороны.

К тому же в ведомстве советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа для того, чтобы иметь его под рукой. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать три точки и выбрать функцию "Загрузить PDF".

