Про таке в соцмережах сповістила контент-мейкерка Тетяна Зубенко, передає 24 Канал.

Що відомо про курйозну ситуацію в мережі?

Інцидент стався 11 вересня в месенджері Viber. Тетяна опублікувала скриншот із застосунка, де видно два повідомлення: одне з офіційного каналу Зеленського, а інше – від її батька, яке помилково відобразилося від імені президента.

У повідомленні нібито від Зеленського йшлося: "Доця, де ти? Все гаразд?". Тетяна пояснила, що причиною такого курйозу став збій у роботі її Viber-акаунту.



Скриншот з допису Тетяни Зубенко

Допис швидко став вірусним, наразі він зібрав понад 8500 вподобань і 400 поширень.

Українці в коментарях жартували над ситуацією, що склалася: "Прочитала в голові його голосом", "Батьки вигадають що завгодно, аби діти відповіли", "Доця в Копенгагені", Парижі, Ужгороді", "Спочатку б запанікувала", "От що значить батьківська турбота на державному рівні".

