12 вересня, 22:02
Українка в Польщі отримала повідомлення від "Зеленського" через збій у Viber

Тетяна Бабич
Українка, яка тимчасово проживає в Польщі, була здивована, отримавши повідомлення у Viber нібито від президента України Володимира Зеленського. Як виявилося, це був технічний збій у месенджері.

Про таке в соцмережах сповістила контент-мейкерка Тетяна Зубенко, передає 24 Канал.

Що відомо про курйозну ситуацію в мережі?

Інцидент стався 11 вересня в месенджері Viber. Тетяна опублікувала скриншот із застосунка, де видно два повідомлення: одне з офіційного каналу Зеленського, а інше – від її батька, яке помилково відобразилося від імені президента. 

У повідомленні нібито від Зеленського йшлося: "Доця, де ти? Все гаразд?". Тетяна пояснила, що причиною такого курйозу став збій у роботі її Viber-акаунту.


Скриншот з допису Тетяни Зубенко

Допис швидко став вірусним, наразі він зібрав понад 8500 вподобань і 400 поширень. 

Українці в коментарях жартували над ситуацією, що склалася: "Прочитала в голові його голосом", "Батьки вигадають що завгодно, аби діти відповіли", "Доця в Копенгагені", Парижі, Ужгороді", "Спочатку б запанікувала", "От що значить батьківська турбота на державному рівні".

