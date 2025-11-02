Укр Рус
2 ноября, 11:38
Очередной успешный удар: СБУ поразила вражеские склады и базы на оккупированных территориях

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Спецназовцы "Альфа" СБУ нанесли удар по вражеским складам на оккупированных территориях, уничтожив технику и личный состав.
  • Операция проводилась ночью с помощью беспилотников "FP-2" с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность.

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли очередной удар по вражеским складам и базам. Под атакой оказались позиции россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Какие последствия удара по вражеским позициям?

Спецназовцы СБУ поразили места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Бойцы осуществили ночные удары с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции.

Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте! 
– говорится в заметке.

СБУ эффективно уничтожает врага: смотрите видео

  • В течение последних месяцев украинские силы провели более полутора сотен точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Одними из основных целей Сил обороны были именно вражеские НПЗ. 
     

  • По словам Василия Малюка, в результате поражения ключевых НПЗ нефтедобыча страны упала почти на 90%, а дефицит топлива превысил 20%.
     

  • Кроме того, эти атаки привели к простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, дефицита топлива в 57 регионах России и запрета экспорта бензина до конца года.