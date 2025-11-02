Очередной успешный удар: СБУ поразила вражеские склады и базы на оккупированных территориях

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли очередной удар по вражеским складам и базам. Под атакой оказались позиции россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Какие последствия удара по вражеским позициям?

Спецназовцы СБУ поразили места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Бойцы осуществили ночные удары с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции.

Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!

– говорится в заметке.

