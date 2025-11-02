Черговий успішний удар: СБУ уразила ворожі склади та бази на окупованих територіях
- Спецпризначенці "Альфа" СБУ завдали удару по ворожих складах на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад.
- Операція проводилась вночі за допомогою безпілотників "FP-2" з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність.
Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах і базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.
Які наслідки удару по ворожих позиціях?
Спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.
Бійці здійснили нічні удари з використанням безпілотних апаратів FP-2 з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції.
Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога та нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!
– йдеться в дописі.
Українські сили продовжують операції: останні новини
Протягом останніх місяців українські сили провели понад півтори сотні точних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії. Одними з основних цілей Сил оборони були саме ворожі НПЗ.
За словами Василя Малюка, внаслідок ураження ключових НПЗ нафтовидобуток країни впав майже на 90%, а дефіцит пального перевищив 20%.
Крім того, ці атаки призвели до простою 37% потужностей нафтопереробних заводів, дефіциту пального у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця року.