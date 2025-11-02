Черговий успішний удар: СБУ уразила ворожі склади та бази на окупованих територіях

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах і базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Які наслідки удару по ворожих позиціях?

Спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Бійці здійснили нічні удари з використанням безпілотних апаратів FP-2 з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції.

Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога та нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!

– йдеться в дописі.

СБУ ефективно знищує ворога: дивіться відео

