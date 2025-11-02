Укр Рус
2 листопада, 11:38
2

Черговий успішний удар: СБУ уразила ворожі склади та бази на окупованих територіях

Поліна Буянова
Основні тези
  • Спецпризначенці "Альфа" СБУ завдали удару по ворожих складах на окупованих територіях, знищивши техніку та особовий склад.
  • Операція проводилась вночі за допомогою безпілотників "FP-2" з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність.

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах і базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Які наслідки удару по ворожих позиціях?

Спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Бійці здійснили нічні удари з використанням безпілотних апаратів FP-2 з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції.

Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога та нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці! 
– йдеться в дописі.

СБУ ефективно знищує ворога: дивіться відео

Українські сили продовжують операції: останні новини

  • Протягом останніх місяців українські сили провели понад півтори сотні точних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії. Одними з основних цілей Сил оборони були саме ворожі НПЗ. 
     

  • За словами Василя Малюка, внаслідок ураження ключових НПЗ нафтовидобуток країни впав майже на 90%, а дефіцит пального перевищив 20%.
     

  • Крім того, ці атаки призвели до простою 37% потужностей нафтопереробних заводів, дефіциту пального у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця року.