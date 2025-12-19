СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу России в Каспийском море

СБУ продолжает системные удары по нефтяной инфраструктуре России. Дальнобойные дроны Службы безопасности поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян в Каспийском море.

Все они принадлежат компании "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

Смотрите также СБУ впервые атаковала танкер России в нейтральных водах Средиземного моря

Какие последствия удара по нефтедобывающей платформе России?

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ снова ударили по нефтедобывающей платформе России в Каспийском море.

Третьим пораженным объектом за последние недели стала буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера. Она также принадлежит российской компании "Лукойл".

Как сообщил информированный источник в СБУ, с бортовой камеры беспилотника видно успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Установка и ее поражение дронами / Фото источников в СБУ

СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями,

– рассказал источник в СБУ.

Отметим, что ранее беспилотники Службы безопасности уже атаковали нефтедобывающие ледоустойчивые платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина в Каспийском море. Тогда удары приостановили производственные процессы на этих объектах.

Недавние удары по России