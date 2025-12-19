СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу России в Каспийском море
- СБУ поразила третью нефтедобывающую платформу России в Каспийском море, принадлежащую "Лукойлу".
- Удар был осуществлен дальнобойными дронами по установке на месторождении "Ракушечное", снижая нефтедолларовые поступления в российский бюджет.
СБУ продолжает системные удары по нефтяной инфраструктуре России. Дальнобойные дроны Службы безопасности поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян в Каспийском море.
Все они принадлежат компании "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.
Какие последствия удара по нефтедобывающей платформе России?
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ снова ударили по нефтедобывающей платформе России в Каспийском море.
Третьим пораженным объектом за последние недели стала буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера. Она также принадлежит российской компании "Лукойл".
Как сообщил информированный источник в СБУ, с бортовой камеры беспилотника видно успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.
Установка и ее поражение дронами / Фото источников в СБУ
СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями,
– рассказал источник в СБУ.
Отметим, что ранее беспилотники Службы безопасности уже атаковали нефтедобывающие ледоустойчивые платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина в Каспийском море. Тогда удары приостановили производственные процессы на этих объектах.
Недавние удары по России
Также дроны СБУ ударили по российскому танкеру QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря. Судно использовали для обхода санкций. Однако оно получило серьезные повреждения и стало непригодным к эксплуатации.
В Самарской области загорелся пожар на одном из крупнейших в мире предприятий по производству аммиака. Там атаковано химическое предприятие "Тольяттиазот".
На днях Силы обороны Украины атаковали НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани и нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области.