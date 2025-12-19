СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі

СБУ продовжує системні удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Далекобійні дрони Служби безпеки уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян у Каспійському морі.

Усі вони належать компанії "Лукойл". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Які наслідки удару по нафтовидобувній платформі Росії?

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знову вдарили по нафтовидобувній платформі Росії у Каспійському морі.

Третім ураженим об'єктом за останні тижні стала бурова установка на родовищі "Ракушечне" імені Валерія Грайфера. Вона також належить російській компанії "Лукойл".

Як повідомило поінформоване джерело в СБУ, з бортової камери безпілотника видно успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Установка та її ураження дронами / Фото джерел в СБУ

СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі об'єкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями,

– розповіло джерело в СБУ.

Зазначимо, що раніше безпілотники Служби безпеки вже атакували нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі. Тоді удари зупинили виробничі процеси на цих об'єктах.