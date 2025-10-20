Хотели возродить СССР в Украине: СБУ и Нацполиция разоблачили неокоммунистическую организацию
- СБУ и Нацполиция разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию в восьми областях Украины, которая распространяла запрещенную символику и призывала к восстановлению СССР.
- Фигуранты изготавливали коммунистическую символику, координировали действия через телеграмм-каналы, создавали псевдогосударственные учреждения и действовали под кураторством преподавателя из Санкт-Петербурга, им грозит до 10 лет заключения.
Национальная полиция совместно с СБУ разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию. Участники распространяли запрещенную символику и призывали "восстановить СССР".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности и Национальную полицию Украины.
Что известно о подпольной организации, которую разоблачили?
В Службе безопасности подчеркнули, что по результатам комплексных мероприятий разоблачены восемь пособников россиян в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Задача фигурантов заключалась в том, чтобы создать ячейки сторонников советского союза в своих областях и в дальнейшем использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.
В полиции подчеркнули, что четверо активных участников этого движения изготавливали и распространяли запрещенную коммунистическую символику, а также были администраторами телеграмм-каналов и чатов, через которые координировали свои действия и привлекали новых сторонников. Члены этих сообществ создавали и координировали деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали "съезды граждан СССР" и принимали собственные законы.
К совершению уголовного правонарушения причастны 58-летний житель Черновцов, 45-летняя жительница Мукачево, 46-летний житель Ивано-Франковска и 49-летняя жительница Киева,
– говорится в сообщении.
Злоумышленники действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга.
По данным расследования, нарушители оказались идеологическими сторонниками Кремля, которые ожидали полной оккупации Украины. Во время обысков в домах фигурантов изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения российской пропаганды.
Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Что известно о деятельности агентов Кремля в Украине?
К слову, следователи СБУ собрали доказательства в отношении двух молодых людей, которые действовали в интересах врага и пытались совершить теракт во Львове.
Их будут судить за государственную измену в условиях военного положения и незаконное обращение со взрывными устройствами.
Кроме того, в Одессе работники СБУ задержали супругов агентов России, которые планировали теракт против украинских военных по заданию российских спецслужб. Задержанным объявлено подозрение в подготовке теракта, им грозит пожизненное заключение.