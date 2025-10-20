Національна поліція спільно з СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію. Учасники поширювали заборонену символіку та закликали "відновити СРСР".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки та Національну поліцію України.

Що відомо про підпільну організацію, яку викрили?

У Службі безпеки підкреслили, що за результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників росіян у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Завдання фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників радянського союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

СБУ викрила поплічників Росії: дивіться фото

У поліції підкреслили, що четверо активних учасників цього руху виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, а також були адміністраторами телеграм-каналів та чатів, через які координували свої дії й залучали нових прихильників. Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували "з'їзди громадян СРСР" і приймали власні закони.

До вчинення кримінального правопорушення причетні 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисники діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

Нацполіція викрила підпільну неокомуністичну організацію: дивіться фото

За даними розслідування, порушники виявилися ідеологічними прихильниками Кремля, які очікували на повну окупацію України. Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення російської пропаганди.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про діяльність агентів Кремля в Україні?