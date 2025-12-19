СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря

СБУ провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства. По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" рф "QENDIL".

В момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пуст. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы экологической ситуации в регионе.

Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, шедших на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет избивать его в любых точках мира, где бы он ни был,

– отметил информированный источник в СБУ.

В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.