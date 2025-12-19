СБУ вперше атакувала танкер Росії у нейтральних водах Середземного моря

СБУ вдарила повітряними дронами по танкеру так званого російського "тіньового флоту" QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Цю безпрецеденту спецоперацію здійснили на відстані у понад 2 тисяч кілометрів від території України.

У момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні, передає 24 Канал із посиланням на джерела у СБУ.

Що відомо про уражений російський танкер у Середземному морі?

Окупанти використовували танкер QENDIL для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ.

Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.

У результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Як дрони вдарили по танкеру окупантів у Середземному морі: дивіться відео

Зауважимо, що Росія активно використовує свій "тіньовий флот" не лише задля обходу санкцій, але й для шпигунства за країнами Європи.

Упродовж останніх місяців перед виходом у море на "тіньових" танкерах з'являються додаткові члени екіпажу – зазвичай один або два громадяни Росії. Формально вони записані як "техніки" або "спеціалісти", хоча не мають морського досвіду й часто є єдиними росіянами на судні. Основний екіпаж зазвичай складається з громадян третіх країн – Китаю, Бангладешу, М'янми. Це дозволяє росіянам діяти непомітно та контролювати ситуацію на борту. CNN встановила, що багато з цих "спеціалістів" пов'язані з приватною охоронною компанією Moran Security Group, яка має тісні контакти з російськими військовими та спецслужбами. Частина її співробітників раніше працювала з ПВК "Вагнера". У 2024 році США запровадили санкції проти Moran Security. За даними української розвідки, співробітників цієї компанії почали масово розміщувати на танкерах тіньового флоту близько пів року тому.

Що відомо про останні удари по російському флоту?