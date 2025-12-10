Незаконно продавал списанные корабли ВМС ВСУ: экс-чиновнику Минобороны вручили подозрение

Бывшего чиновника Минобороны Украины и двух его сообщников разоблачили в схеме незаконной продажи списанных военных кораблей. Вместо утилизации они продали шесть судов ВМС как металлолом, искусственно занизив их стоимость.

Офис Генпрокурора сообщил о вручении подозрения фигурантам дела, пишет 24 Канал.

Что известно о схеме списания кораблей?

Прокуроры Киевской специализированной прокуратуры разоблачили схему махинаций в сфере обороны Украины, по которой списанные корабли Военно-морских сил незаконно продали как металлолом.

По данным следствия, к преступлению причастен бывший чиновник Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, который имел доступ к документам по списанию имущества. Он договорился заранее с представителями компании, которая должна была заниматься утилизацией судов.

Известно, что фигуранты искусственно занизили техническое состояние кораблей, организовывали заниженную экспертную оценку и провели формальный конкурс, в котором победила заранее определенная компания. Поэтому вместо утилизации, подозреваемые продали 6 кораблей ВМС ВСУ как металлолом, нанеся государству ущерб на более 900 тысяч гривен.

Генпрокуратура сообщает, что трем участникам сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору.

О каких разоблачениях в Минобороны известно?