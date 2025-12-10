Офис Генпрокурора сообщил о вручении подозрения фигурантам дела, пишет 24 Канал.
Что известно о схеме списания кораблей?
Прокуроры Киевской специализированной прокуратуры разоблачили схему махинаций в сфере обороны Украины, по которой списанные корабли Военно-морских сил незаконно продали как металлолом.
По данным следствия, к преступлению причастен бывший чиновник Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, который имел доступ к документам по списанию имущества. Он договорился заранее с представителями компании, которая должна была заниматься утилизацией судов.
Известно, что фигуранты искусственно занизили техническое состояние кораблей, организовывали заниженную экспертную оценку и провели формальный конкурс, в котором победила заранее определенная компания. Поэтому вместо утилизации, подозреваемые продали 6 кораблей ВМС ВСУ как металлолом, нанеся государству ущерб на более 900 тысяч гривен.
Генпрокуратура сообщает, что трем участникам сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору.
О каких разоблачениях в Минобороны известно?
Украинские антикоррупционные органы сообщают, что вскоре начнутся новые обыски у чиновников Минобороны. Они будут касаться завышенных контрактов на государственные закупки.
Издание Politico уверено, что разоблачение коррупционных скандалов в Украине началось в очень неудачное время, ведь именно сейчас Евросоюз рассматривает вопрос дополнительного финансирования, а США давят по мирному плану.
ГБР разоблачило действующего офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. Цена вопроса – от 8 до 10 тысяч долларов США.