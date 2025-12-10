Офіс Генпрокурора повідомив про вручення підозри фігурантам справи, пише 24 Канал.

Що відомо про схему списання кораблів?

Прокурори Київської спеціалізованої прокуратури викрили схему махінацій у сфері оборони України, за якою списані кораблі Військово-морських сил незаконно продали як металобрухт.

За даними слідства, до злочину причетний колишній посадовець Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, який мав доступ до документів щодо списання майна. Він домовився заздалегідь із представниками компанії, яка мала займатись утилізацією суден.

Відомо, що фігуранти штучно занизили технічний стан кораблів, організовували занижену експертну оцінку та провели формальний конкурс, у якому перемогла заздалегідь визначена компанія. Тож замість утилізації, підозрювані продали 6 кораблів ВМС ЗСУ як металобрухт, завдавши державі збитків на понад 900 тисяч гривень.

Генпрокуратура повідомляє, що трьом учасникам повідомлено про підозру за статтею про зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою.

Про які викриття в Міноборони відомо?