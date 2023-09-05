Сообразительные морские воробьи: как ракеты Sea Sparrow помогут защитить украинское небо

На боевом дежурстве на защите украинского неба появились долгожданные зенитные ракеты Sea Sparrow. Что это за оружие и как Sea Sparrow помогут в борьбе против российско-иранских "Шахедов" – читайте в материале 24 Канала.

Учитывая постоянный ракетный террор России как по жилью обычных украинцев, так и по критически важной инфраструктуре, это американское оружие может стать важным элементом усиления противовоздушной обороны нашего государства уже этой осенью и зимой.

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Цена вопроса и сколько ракет получит Украина

Еще в январе 2023 года Пентагон сообщил, что планирует передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Уже 1 июня 2023 Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Его основную часть составили именно упомянутые ракеты.

В сентябре к инициативе США присоединилась Бельгия. Речь идет только о восьми ракетах, которые Брюссель выкупил у Германии, а теперь передает Украине.

Бельгийские СМИ называют достаточно. Речь идет о старых ракетах, ведь стоимость изделий с завода значительно выше. И это очень хорошие новости. Ведь как для зенитной ракеты –это очень дешево. Более того –на натовских складах этого "добра" достаточно.Зенитная ракета RIM-7 Sea Sparrow / фото seaforces.org

Боевые стрельбы RIM-7 Sea Sparrow: смотрите видео

В настоящее время западные армии переходят на новые ракеты, поэтому без проблем передадут Sea Sparrow Украине. Таким образом можно надеяться, что пример США и Бельгии станет показательным для других союзников.

Sea Sparrow – основные характеристики

класс – зенитная ракета малой дальности,

зенитная ракета малой дальности, производитель – Raytheon и General Dynamic (США),

Raytheon и General Dynamic (США), длина корпуса – 3,7 метра,

3,7 метра, диаметр фюзеляжа – 0,23 метра,

размах крыльев – 1,02 метра,

1,02 метра, масса снаряженной ракеты – 230 килограммов,

масса боевой части – 40,5 килограмма,

40,5 килограмма, операционная дальность – до 20 километров,

до 20 километров, минимальная дальность выстрела – 1,5 километра,

максимальная – 20 – 30 километров,

минимальная высота перехвата – 6 метров,

6 метров, максимальная высота перехвата – 15 240 метров,

15 240 метров, скорость – 4 256 километров в час.



Характеристики Sea Sparrow / Инфографика ArmyInform

Почему передача ракет задерживалась?

Здесь никакой бюрократии. Дело в том, что RIM-7 Sea Sparrow разработаны еще в далекие 60-е годы как корабельные ракеты, собственно, на это и намекает само название.

Их главное предназначение – перехват ракет врага, угрожающих флоту. Именно такого типа защиты в апреле 2022 года не хватило, например, российскому крейсеру "Москва".

Sea Sparrow создали на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow. Так просто "Воробей" стал "морским воробьем", возможно, предсказав появление своего тезки Джека. Sea Sparrow имеют радиолокационную наводку и предназначены для перехвата самолетов или крылатых ракет, а также дронов.

воздух" AIM-7 Sparrow. Так просто "Воробей" стал "морским воробьем", возможно, предсказав появление своего тезки Джека. Sea Sparrow имеют радиолокационную наводку и предназначены для перехвата самолетов или крылатых ракет, а также дронов. Украине они очень нужны, но не на воде, а на суше, чтобы оградить объекты критической инфраструктуры от налетов "шахедов". Но для этого сначала нужно было адаптировать RIM-7 Sea Sparrow для запуска с суши.



Запуск Sea Sparrow с военного корабля / фото seaforces.org

Такой опыт был у Тайваня. В начале 90-х годов частично признанная республика приобрела более 500 таких ракет у США для интеграции в систему ПВО/ПРО острова и защиты от посягательств полностью признанной Китайской Народной Республики.Так, американские ракеты стали частью островной системы противовоздушной обороны Skyguard. В настоящее время путь Тайваня повторили в Египте и Греции – армии этих стран используют Sea Sparrow для отстрела из сухопутного ЗРК Aspide, предназначенного для AIM-7.

В начале 2010-х годов удачную "пересадку" сделала чешская оружейная компания Retia – Sea Sparrow поставили на шасси "Куба М2". Новый продукт получил название Куб-CZ, а также модернизированный радар.

Ракеты Sea Sparrow чехи бережно разместили в коробчатых пусковых установках (от ЗРК Aspide). Также подобные эксперименты в то же время делали поляки, в частности, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) в 2008 году представили собственную версию обновленного "Куба", однако, в серию "изделие" не пошло.

Польская и чешская модернизации "Куб М2" под ракеты RIM-7 Sea Sparrow:

Чешский опыт был взят за основу для финального решения для Украины. На это, в частности, намекают и факты передачи старых советских пусковых.

Украинские и американские инженеры начали искать решение и претворять его в жизнь. В результате Sea Sparrow были адаптированы под советские ЗРК "Бук" и "Куб".

Противодействие ракетным обстрелам

"Куб М2" –очень старое, но до сих пор актуальное оружие. ЗРК встала на боевое дежурство в 1967-м, а "дебютировала в 1973-м в "Войне Судного дня". Тогда эта система в руках воевавших на стороне Египта и Сирии советских инструкторов стала страшным сном для ВВС Израиля."Кубы" сбили около 40 израильских самолетов "Фантом" и "Скайхок" в районе Суэцкого канала и обеспечили арабам успешный старт войны, которую они, впрочем, все равно проиграли.

На решение проблемы ушли месяцы, но можно признать, что с дедлайном все справились – именно осенью ожидаются новые попытки россиян "заморозить" Украину, а потому значение ракет, которые смогут надежно защищать объекты критической инфраструктуры, перехватывать "Шахеды" и российские крылатые. ракеты "Калибр" и Х-101, существенно возрастает.

Модернизированные Чехией старые советские 2К12М2 "Куб-М2" уже работают в Украине. Похоже, теперь научились использовать американские ракеты вместо родных 3M9.

На "Кубе" стоят три ракеты, из-за чего ЗРК называют "тремя пальцами смерти" – возможно, что-то похожее в своем флешмобе пытался воспроизвести уже бывший министр культуры Ткаченко.

Эти комплексы работают на гусеничном ходу, поэтому имеют высокую мобильность, а соответственно – могут не только "ждать" вражеских атак с воздуха, но и самостоятельно выдвигаться ближе к линии фронта и делать засады на вражеские самолеты и вертолеты.

Кстати, именно от таких "наглых действий" в свое время пострадали ливийский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22Б в небе над Чадом, марокканские истребители Mirage F1 над Западной Сахарой, два истребителя ВВС США F-16 над Ираком и Боснией, а также беспилотник MQ-9 над Йеменом.

Впрочем, для этих задач в ВСУ есть другие, "младшие" варианты. Основной же задачей "Кубов" станет именно охрана стратегических объектов.

Новая жизнь для "Буков"

Еще одними носителями Sea Sparrow станут ЗРК средней дальности "Бук".

Детальней Ракеты к "Буку", – военный эксперт назвал преимущества Sea Sparrow

Интеграция Sea Sparrow с "Буком" – это настоящая загадка, потому что научного ответа как это произошло, не существует. Но есть факт: все "Буки", которые есть в Украине, можно использовать для выполнения ими своих боевых задач.

Это даже сложнее, чем интеграция противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM под крыло советских МиГ-29. Это сделали украинские инженеры в сотрудничестве с американскими,

– подчеркнул военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу.

"Буки" хорошо зарекомендовали себя на войне, однако, как и в случае с "Кубом", сейчас ресурсы "родных" ракет 9М38 исчерпаны, а потому адаптация американских снарядов критически важна.

Применять Sea Sparrow на "Буках" можно без какой-либо потери качества. И это очень плохие новости для оккупантов – их надежды на то, что Украина исчерпает все свои запасы систем ПВО/ПРО, не оправдаются. Украина готова к новым испытаниям.