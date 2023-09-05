Кмітливі морські горобці: як ракети Sea Sparrow допоможуть захистити українське небо

На бойовому чергуванні на захисті українського неба з'явились довгоочікувані зенітні ракети Sea Sparrow. Що це за зброя і як Sea Sparrow допоможуть у боротьбі проти російсько-іранських "Шахедів" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зважаючи на постійний ракетний терор Росії як по житлу звичайних українців, так і по критично важливій інфраструктурі, ця американська зброя може стати важливим елементом посиленням протиповітряної оборони нашої держави вже цієї осені та взимку.

До теми Україна отримає ракети Sea Sparrow: що про них відомо і як ЗСУ будуть їх використовувати

Ціна питання та скільки ракет отримає Україна

Ще в січні 2023 року Пентагон повідомив, що планує передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow. Вже 1 червня 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет воєнної допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Його основну склали саме згадані ракети.

У вересні до ініціативи США приєдналася Бельгія. Мова наразі йде лише про вісім ракет, які Брюссель викупив у Німеччини, а тепер передає Україні.

Бельгійські ЗМІ називають доволі. Мовиться про старі ракети, адже вартість виробів з заводу значно вища. І це дуже добрі новини. Адже як на зенітну ракету –це дуже дешево. Ба більше –на натівських складах цього "добра" вдосталь.Зенітна ракета RIM-7 Sea Sparrow / фото seaforces.org

Бойові стрільби RIM-7 Sea Sparrow​: дивіться відео

Нині західні армії переходять на нові ракети, а тому без проблем передадуть Sea Sparrow Україні. Таким чином, можна сподіватись, що приклад США та Бельгії стане показовим для інших союзників.

Sea Sparrow – основні характеристики

клас – зенітна ракета малої дальності,

зенітна ракета малої дальності, виробник – Raytheon і General Dynamic (США),

Raytheon і General Dynamic (США), довжина корпусу – 3,7 метра,

3,7 метра, діаметр фюзеляжу – 0,23 метра,

розмах крил – 1,02 метра,

1,02 метра, маса спорядженої ракети – 230 кілограмів,

маса бойової частини – 40,5 кілограма,

40,5 кілограма, операційна дальність – до 20 кілометрів,

до 20 кілометрів, мінімальна дальність пострілу – 1,5 кілометра,

максимальна – 20 – 30 кілометрів,

мінімальна висота перехоплення – 6 метрів,

6 метрів, максимальна висота перехоплення – 15 240 метрів,

15 240 метрів, швидкість – 4 256 кілометрів на годину.



Характеристики Sea Sparrow / інфографіка ArmyInform

Чому передача ракет затримувалась?

Тут жодної бюрократії. Справа в тому, що RIM-7 Sea Sparrow розроблені ще в далекі 60-ті роки, як корабельні ракети, власне, на це й натякає сама назва.

Їхнє головне призначення – перехоплення ракет ворога, що загрожують флоту. Саме такого типу захисту, в квітні 2022 року, забракло, наприклад, російському крейсеру "Москва".

Sea Sparrow створили на базі ракети класу "повітря – повітря" AIM-7 Sparrow. Так просто "Горобець" став "морським горобцем", можливо, передбачивши появу свого тезки Джека. Sea Sparrow мають радіолокаційне наведення та призначені для перехоплення літаків або крилатих ракет, а також дронів.

повітря" AIM-7 Sparrow. Так просто "Горобець" став "морським горобцем", можливо, передбачивши появу свого тезки Джека. Sea Sparrow мають радіолокаційне наведення та призначені для перехоплення літаків або крилатих ракет, а також дронів. Україні вони дуже потрібні, але не на воді, а на суходолі, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури від нальотів "шахедів". Але для цього спершу було потрібно адаптувати RIM-7 Sea Sparrow для запуску зі суходолу.



Запуск Sea Sparrow з військового корабля / фото seaforces.org

Такий досвід був у Тайваню. На початку 90-их років частково визнана республіка придбала понад 500 таких ракет у США для інтеграції в систему ППО / ПРО острова та захисту від зазіхань повністю визнаної Китайської Народної Республіки.Так американські ракети стали частиною острівної системи протиповітряної оборони Skyguard. Нині шлях Тайваню повторили в Єгипті та Греції – армії цих країн використовують Sea Sparrow для відстрілу із сухопутного ЗРК Aspide, призначеного для AIM-7.

На початку 2010-их років вдалу "пересадку" зробила чеська зброярська компанія Retia – Sea Sparrow поставили на шасі "Куба М2". Новий продукт отримав назву Куб-CZ, а також модернізований радар.

Ракети Sea Sparrow чехи дбайливо розмістили в коробчасті пускові установки (від ЗРК Aspide). Також схожі експерименти в той же час робили поляки, зокрема, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) у 2008 представили власну версію оновленого "Куба", проте, у серію "виріб" не пішов.

Польська та чеська модернізації "Куб М2" під ракети RIM-7 Sea Sparrow:

Чеський досвід було взято за основу для фінального рішення для України. На це, зокрема, натякають і факти передачі старих радянських пускових.

Українські та американські інженери почали шукати рішення та втілювати його в життя. У результаті Sea Sparrow були адаптовані під радянські ЗРК "Бук" і "Куб".

Протидія ракетним обстрілам

"Куб М2" –дуже давня, але досі актуально зброя. ЗРК стала на бойове чергування у 1967-му, а "дебютувала у 1973-му у "Війні Судного дня". Тоді ця система в руках радянських інструкторів, які воювали на боці Єгипту та Сирії, стала страшним сном для ВПС Ізраїлю."Куби" збили приблизно 40 ізраїльських літаків "Фантом" і "Скайхок" в районі Суецького каналу та забезпечили арабам успішний старт війни, яку вони, втім, все одно програли.

На вирішення проблеми пішли місяці, але можна визнати, що з дедлайном всі впоралися – саме на осінь очікуються нові спроби росіян "заморозити" Україну, а тому значення ракет, які зможуть надійно захищати об’єкти критичної інфраструктури, перехоплювати "Шахеди" та російські крилаті ракети "Калібр" і Х-101, суттєво зростає.

Модернізовані Чехією старі радянські 2К12М2 "Куб-М2" вже працюють в Україні. Схоже, тепер вони навчилися використовувати американські ракети замість рідних 3M9.

На "Кубі" стоять три ракети, через що ЗРК називають "трьома пальцями смерті" –можливо, щось схоже у своєму флешмобі намагався відтворити вже колишній міністр культури Ткаченко.

Ці комплекси працюють на гусеничному ходу, тому мають високу мобільність, а відповідно – можуть не лише "чекати" на ворожі атаки з повітря, але й самостійно висуватися ближче до лінії фронту та робити засідки на ворожі літаки та гелікоптери.

До слова, саме від таких "нахабних дій" свого часу постраждали лівійський надзвуковий бомбардувальник Ту-22Б у небі над Чадом, марокканські винищувачі Mirage F1 над Західною Сахарою, два винищувачі ВПС США F-16 над Іраком і Боснією, а також безпілотник MQ-9 над Єменом.

Втім, для цих завдань у ЗСУ є інші, "молодші", варіанти, натомість основним завданням "Кубів" стане саме охорона стратегічних об'єктів.

Нове життя для "Буків"

Ще одними носіями Sea Sparrow стануть ЗРК середньої дальності "Бук".

Розлого Ракети до "Буку", – військовий експерт назвав переваги Sea Sparrow

Інтеграція Sea Sparrow до "Буку" – це справжня загадка, тому що наукової відповіді, як це відбулося, не існує. Але є факт: всі "Буки", які є в наявності в Україні, можна використовувати для виконання ними своїх бойових задач.

Це навіть складніше, ніж інтеграція протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM під крило радянських МіГ-29. Це зробили українські інженери у співпраці з американськими,

– наголосив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі 24 Каналу.

"Буки" добре зарекомендували себе на війні, проте, як і у випадку з "Кубом", наразі ресурси "рідних" ракет 9М38 вичерпані, а тому адаптація американських снарядів є критично важливою.

Застосовувати Sea Sparrow на "Буках" можна без будь-якої втрати якості. І це дуже погані новини для окупантів – їхні сподівання на те, що Україна вичерпає усі свої запаси систем ППО / ПРО, не справдяться. Україна готова до нових випробувань.