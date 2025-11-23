Есть понимание, что могут учесть критически важные элементы – Зеленский о переговорах в Женеве

Владимир Зеленский 23 ноября написал, что украинская делегация работает в Женеве. Он коротко высказался, как продвигается работа и над чем работают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что написал Зеленский о работе делегации в Женеве 23 ноября?

Как отметил президент, наша делегация работает в Женеве "для поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности".

Уже были короткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов положить конец кровопролитию и войне,

– написал гарант.

Кто поехал от Украины на переговоры и что там происходит?