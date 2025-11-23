Есть понимание, что могут учесть критически важные элементы – Зеленский о переговорах в Женеве
- Украинская делегация в Женеве работает над поиском решений для прекращения войны и восстановления мира.
- Американские предложения могут учесть критически важные элементы, основанные на украинском видении.
Владимир Зеленский 23 ноября написал, что украинская делегация работает в Женеве. Он коротко высказался, как продвигается работа и над чем работают.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что написал Зеленский о работе делегации в Женеве 23 ноября?
Как отметил президент, наша делегация работает в Женеве "для поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности".
Уже были короткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов положить конец кровопролитию и войне,
– написал гарант.
Кто поехал от Украины на переговоры и что там происходит?
В субботу, 23 ноября, в Швейцарии встречаются представители Украины и США, а также ЕС. Они обсуждают мирный план на 28 пунктов. Украина и Европа пытаются найти выход из тех жестких условий, в которые Америка загнала Киев.
В своем обращении к украинцам на День Достоинства и Свободы Владимир Зеленский подчеркнул: власть будет вести переговоры с США, чтобы россияне не могли упрекнуть Украину, якобы та не хочет мира. Киев предложит Вашингтону альтернативы и будет приводить аргументы. "Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончания Украины, окончания Европы и глобального мира", – сказал Зеленский тогда.
Украину на переговорах представляют Андрей Ермак (он возглавляет делегацию), секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, советник руководителя ОП Александр Бевз.
Известно, что Андрей Ермак уже встретился с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. В дальнейшем украинцы должны встретиться с делегатами от США. Американскую сторону представляют спецпредставители президента США Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Впрочем, СМИ пишут: американцы не хотят, чтобы европейцы присутствовали на переговорах с Украиной в Швейцарии.