Є розуміння, що можуть врахувати критично важливі елементи, – Зеленський про переговори в Женеві

Володимир Зеленський 23 листопада написав, що українська делегація працює в Женеві. Він коротко висловився, як просувається робота і над чим працюють.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що написав Зеленський про роботу делегації у Женеві 23 листопада?

Як зауважив президент, наша делегація працює в Женеві "задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки".

Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні,

– написав гарант.

Хто поїхав від України на переговори і що там відбувається?

У суботу, 23 листопада, в Швейцарії зустрічаються представники України та США