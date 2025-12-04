Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии Киева: врачу-анестезиологу вручили подозрение
- В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии во время лечения под общей анестезией.
- Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении, а медучреждение потеряло лицензию после инцидента.
7-летний мальчик умер в столичной стоматологии. 39-летней врачу-анестезиологу вручили подозрение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Трагедия произошла в марте 2025 года в частной стоматологии.
Там ребенку проводили лечение под общей анестезией.
Во время введения препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не дали результата – мальчик умер,
– рассказали в прокуратуре.
Экспертизы подтвердили, что смерть ребенка наступила из-за острой сердечной недостаточности. Она возникла на фоне введения препарата, противопоказанного из-за имеющейся болезни у мальчика.
Медучреждение, где произошла трагедия, потеряло лицензию.
Врачу грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Также она может потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.
Досудебное расследование продолжается.
Другие подобные случаи
Во Львове в стоматологическом кресле умер 5-летний мальчик. Врач не имела права работать с детьми и имела поддельный сертификат.
В Ровно медсестру медсестру подозревают в смерти 2-месячной девочки. Она якобы принесла ребенку в операционную несертифицированную электрическую грелку и не проконтролировала температуру – ребенок получил тяжелые ожоги.
А в Полтаве во время медицинской процедуры в реанимации умер 13-летний мальчик. В больницу он попал, случайно выпив уксус.