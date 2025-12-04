Смерть 7-річного хлопчика у стоматології Києва: лікарці-анестезіологу вручили підозру

7-річний хлопчик помер у столичній стоматології. 39-річній лікарці-анестезіологу вручили підозру.

Офіс генерального прокурора

Що відомо про смерть дитини у стоматології?

Трагедія сталася у березні 2025 року у приватній стоматології.

Там дитині проводили лікування під загальною анестезією.

Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер,

– розповіли у прокуратурі.

Експертизи підтвердили, що смерть дитина настала через гостру серцеву недостатність. Вона виникла на тлі введення препарату, протипоказаного через наявну хворобу у хлопчика.

Медзаклад, де сталася трагедія, втратив ліцензію.

Лікарці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Також вона може втрати право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки.

Досудове розслідування триває.

