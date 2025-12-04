Смерть 7-річного хлопчика у стоматології Києва: лікарці-анестезіологу вручили підозру
- У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології під час лікування під загальною анестезією.
- Лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру, а медзаклад втратив ліцензію після інциденту.
7-річний хлопчик помер у столичній стоматології. 39-річній лікарці-анестезіологу вручили підозру.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора.
Трагедія сталася у березні 2025 року у приватній стоматології.
Там дитині проводили лікування під загальною анестезією.
Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер,
– розповіли у прокуратурі.
Експертизи підтвердили, що смерть дитина настала через гостру серцеву недостатність. Вона виникла на тлі введення препарату, протипоказаного через наявну хворобу у хлопчика.
Медзаклад, де сталася трагедія, втратив ліцензію.
Лікарці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Також вона може втрати право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки.
Досудове розслідування триває.
