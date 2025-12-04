Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Что известно о смерти ребенка в стоматологии?

Трагедия произошла в марте 2025 года в частной стоматологии.

Там ребенку проводили лечение под общей анестезией.

Во время введения препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не дали результата – мальчик умер,

– рассказали в прокуратуре.

Экспертизы подтвердили, что смерть ребенка наступила из-за острой сердечной недостаточности. Она возникла на фоне введения препарата, противопоказанного из-за имеющейся болезни у мальчика.

Медучреждение, где произошла трагедия, потеряло лицензию.

Врачу грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Также она может потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Досудебное расследование продолжается.

