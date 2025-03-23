Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Врачам, которые вводил анестезию, грозит наказание за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

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Гибель ребенка в столичной клинике расследуют прокуроры

Во время лечения в частной стоматологической клинике в Киеве 7-летнему мальчику ввели наркоз. После этого ребенку внезапно стало плохо. У мальчика остановилось сердце. В течение двух часов медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг.

Если установят, что мальчик умер из-за действий медицинских работников, им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На месте гибели ребенка работали следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

Не первый случай гибели ребенка в стоматологии

Подобный случай произошел во Львове. В стоматологическом кресле умер 5-летний мальчик. Врач не имела права работать с детьми и использовала поддельный сертификат. Ей объявили о подозрении в совершении ряда преступлений, включая ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и подделку документов.