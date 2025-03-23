Про це 24 Канал пише з посиланням на Київську міську прокуратуру. Лікарям, які вводив анестезію, загрожує покарання через неналежне виконання професійних обовʼязків.

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Загибель дитини в столичній клініці розслідують прокурори

Під час лікування в приватній стоматологічній клініці у Києві 7-річному хлопчику ввели наркоз. Після цього дитині раптово стало погано. У хлопчика зупинилося серце. Упродовж двох годин медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг.

Якщо встановлять, що хлопчик помер через дії медичних працівників, їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до трьох років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На місці загибелі дитини працювали слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції.

Не перший випадок загибелі дитини в стоматології

Подібний випадок стався у Львові. У стоматологічному кріслі помер 5-річний хлопчик. Лікарка не мала права працювати з дітьми та використовувала підроблений сертифікат. Їй оголосили про підозру у вчиненні низки злочинів, включаючи неналежне виконання професійних обов'язків та підроблення документів.