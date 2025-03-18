Трагическое событие ранее произошло на станции "Киев-Волынский". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Мальчик 5 дней боролся за жизнь

В полиции сообщили "Украинской правде", что мальчик, который 3 марта вылезал на электропоезд, умер в больнице.

Инцидент ранее произошел на станции "Киев-Волынский". 12-летний парень вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током. После этого несовершеннолетний загорелся и получил тяжелые ожоги 75% тела, он находился в тяжелом состоянии.

Важно! Полицейские предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что взбираться на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии. Взрослые должны контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения.

Напомним, 9 марта в Одессе подростка 16-ти лет, который залез на вагон, насмерть ударило током, его 13-летний товарищ вскоре умер в больнице.