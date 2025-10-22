Украинские силы уничтожают "элиту элит" России: десятки ликвидированных офицеров из самых престижных ССО

Украинские силы продолжают ликвидировать военную российскую элиту. Появился список с именами спецназовцев из самых престижных формирований ССО России, которых уничтожили ВСУ.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали десятки офицеров ССО и ГРУ России, которые входили в самые закрытые силовые структуры Кремля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Кого удалось ликвидировать ВСУ?

Недавно стало известно о ликвидации диверсионно-разведывательной группы Центра специального назначения "Сенеж", которая действовала в Черниговской области. Украинские разведчики 54-го отдельного разведывательного батальона совместно с пограничниками 105-го отряда имени князя Владимира Великого ликвидировали шестерых спецназовцев противника. По данным, их тела, оружие и снаряжение изъяли.

Проект "Хочу жить" опубликовал перечень лиц, которых ликвидировали ВСУ, среди погибших офицеров – не только представители "Сенежа" и "Кубинки", но и других элитных подразделений ССО и ГРУ России.



Список ликвидированных офицеров ССО России / Проект "Хочу жить"

Важно знать! Подразделения "Сенеж" и "Кубинка" – это ключевые элитные формирования, которые подчиняются непосредственно Генштабу России. Их бойцы выполняют самые сложные задачи в России и за рубежом.

Потери бойцов из подразделений "Сенеж" и "Кубинка" особенно болезненны для России, ведь каждый из них – не просто рядовой солдат, а специалист, который готовился годами. По оценке экспертов, один боец готовится для службы годами и требует огромных ресурсов.

По данным проекта "Хочу жить" с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ ликвидировали не менее 58 специалистов из российских ССО, ГРУ и ФСБ.

Что известно о потерях оккупантов на войне в Украине?