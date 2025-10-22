Українські сили знищують "еліту еліт" Росії: десятки ліквідованих офіцерів з найпрестижніших ССО
- Українські сили ліквідували десятки офіцерів з елітних російських ССО та ГРУ, серед яких представники підрозділів "Сенеж" та "Кубинка".
- За даними проєкту "Хочу жити", з початку вторгнення було знищено щонайменше 58 російських спецпризначенців, що є значними втратами для Росії.
Українські сили продовжують ліквідовувати військову російську еліту. З'явився список із іменами спецпризначенців із найпрестижніших формувань ССО Росії, яких знищили ЗСУ.
Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували десятки офіцерів ССО та ГРУ Росії, які входили до найзакритіших силових структур Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт "Хочу жити".
Кого вдалось ліквідувати ЗСУ?
Нещодавно стало відомо про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи Центру спеціального призначення "Сенеж", яка діяла в Чернігівській області. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого ліквідували шістьох спецпризначенців противника. За даними, їхні тіла, зброю та спорядження вилучили.
Проєкт "Хочу жити" опублікував перелік осіб, яких ліквідували ЗСУ, серед загиблих офіцерів – не лише представники "Сенежу" та "Кубинки", а й інших елітних підрозділів ССО та ГРУ Росії.
Список ліквідованих офіцерів ССО Росії / Проєкт "Хочу жити"
Важливо знати! Підрозділи "Сенеж" та "Кубинка" – це ключові елітні формування, які підпорядковуються безпосередньо Генштабу Росії. Їхні бійці виконують найскладніші завдання в Росії та за кордоном.
Втрати бійців з підрозділів "Сенеж" та "Кубинка" особливо болючі для Росії, адже кожен із них – не просто рядовий солдат, а фахівець, який готувався роками. За оцінкою експертів, один боєць готується для служби роками й потребує величезних ресурсів.
За даними проєкту "Хочу жити" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ ліквідували щонайменше 58 фахівців із російських ССО, ГРУ та ФСБ.
Що відомо про втрати окупантів на війні в Україні?
Нещодавно стало відомо про ліквідацію сина кандидата в президенти Білорусі Івана Уса, який воював в армії Росії. Ще Ус відомий своєю особливо ворожою позицією щодо України. Через два місяці після початку своєї служби, білорус зник безвісти, а в жовтні 2025 його ідентифікували серед тіл, переданих Росії.
За добу 21 жовтня, українським силам вдалось знищити 1050 російських загарбників, два танки, 11 бойових броньованих машин та 12 артилерійських систем. А також 60 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Загалом втрати росіян у війні становлять приблизно 1 133 250 осіб, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин.